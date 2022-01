Salon international « BATIMEX » d’Annaba 1ère édition dans le cadre de la relance économique 11 Jan 2022 Annaba 1182 fois 1ère édition dans le cadre de la relance économique Dans le cadre des préparatifs de la première édition du salon international bâtiment et de l’aménagement « BATIMEX », qu’accueille la wilaya d’Annaba au niveau de l’Hôtel Sheraton, du 18 au 20 janvier 2022, l’entreprise « Nova Créatis » principal animateur de cet évènement phare, a organisé une conférence de presse avec la participation des partenaires et sponsors de l’évènement. La Compagnie d'Assurances des Hydrocarbures, par abréviation CASH Assurances, la Chambre de Commerce et d'Industrie Seybouse Annaba (CCI), la Confédération Générale des Entreprises Algériennes (CGEA) et de nombreux sponsors de l’évènement ont répondu présents, afin de développer auprès de l’assistance les avantages et pertinence de évènement, notamment pour la wilaya d’Annaba. Entre le 18 et 20 janvier 2022, la wilaya d’Annaba accueillera, en ce début d’année, la participation de 100 exposants, venus des quatre coins du pays et de l’étranger. Parmi ces derniers, on compte des entreprises de 14 wilayas, dont 10 entreprises nationales, une entreprise chinoise et des entreprises turques, principalement des Groupes Industriels, des producteurs industriels et des fabricants, aux côtés de représentants et revendeurs de produits et d’équipements pour la construction, ainsi que des promoteurs immobiliers. Programmé depuis plusieurs mois, ce salon coïncide avec l’amorce du programme de relance économique nationale du président de la république M. Tebboune Abdelmadjid, d’où la pertinence et l’importance vitale de cet évènement phare pour la wilaya d’Annaba, qui est au cœur du développement économique national, mais aussi pour l’Est et le reste du pays. Les organisateurs de cet évènement explique que le salon international bâtiment et de l’aménagement « BATIMEX » se veut un lieu d’échange d’idées et d’exposition pour les professionnels du bâtiment et des secteurs annexes, à l’image des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre, sans oublier ceux liés aux bâtiments, en l’occurrence les bureaux d’études, les banques et les compagnies d’assurances. Il va sans dire que la circonscription administrative « Benmostefa Benaouda » sera au cœur des rencontres lors de cet événement, de par les différentes options de projets de développement qu’implique la création et la modernisation de ce nouveau pôle urbain en pleine expansion. Dans ce contexte l’EPIC établissement d’aménagement de la nouvelle ville Draâ Erriche, présentera ses projets de développement. Sadouki Soufiane