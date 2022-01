Arnaud Montebourg veut bloquer les transferts d’argent vers les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissant

Arnaud Montebourg veut bloquer les transferts d’argent vers les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissants et se fait étriller à gauche POLITIQUE ARNAUD MONTEBOURG Arnaud Montebourg veut bloquer les transferts d’argent vers les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissants et se fait étriller à gauche Le candidat à la présidentielle a proposé de bloquer les transferts d’argent privé passant notamment par Western Union vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d’expulsion du territoire français. Le Monde avec AFP Publié le 07 novembre 2021 à 16h53 - Mis à jour le 08 novembre 2021 à 09h03 Temps deLecture 3 min. L’ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg se présente sans parti à la présidentielle 2022. L’ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg se présente sans parti à la présidentielle 2022. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Une proposition qui lui vaut les foudres de la gauche, laquelle y voit une tentative de labourer les terres de l’extrême droite. Le candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg veut bloquer les transferts d’argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d’expulsion du territoire français pour « taper au portefeuille ». « Pourquoi on n’arrive pas à intégrer ? Vous avez aujourd’hui 100 000 mesures d’obligation pesant sur des personnes qui doivent quitter le territoire qu’on n’arrive pas à exécuter. Ces personnes sont là et sont d’ailleurs souvent des délinquants. Donc, moi, je suis décidé à taper au portefeuille », a expliqué l’ancien ministre socialiste, dimanche 7 novembre, dans « Le Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro ». J’ai proposé ce midi dans #LeGrandJury de menacer de bloquer temporairement les transferts d’argent particuliers ve… — montebourg Par quels moyens ? « Il y a onze milliards de transferts d’argent qui passent par Western Union sur l’ensemble des pays d’origine. Nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu’on n’a pas un accueil de coopération », propose le candidat de la « Remontada de la France ». « Ces transferts d’argent privé sont une manne pour ces pays et nous avons besoin aujourd’hui de dire : ça suffit. » Bloquer les transferts d’argent privé ? « Même la droite ne le fait pas ! », s’étonne face à lui le journaliste Benjamin Sportouch. « Pour moi, la privation des visas ne fonctionne pas », a insisté M. Montebourg, alors que la France a récemment annoncé la réduction du nombre de visas accordés aux Algériens, Marocains et Tunisiens pour mettre la pression sur leurs gouvernements, jugés peu coopératifs sur la réadmission des Maghrébins expulsés de France. Selon l’ex-ministre de l’économie et du redressement productif, « la machine à intégrer » ne fonctionne plus en France et doit se baser sur plusieurs principes : « apprendre le français, respecter les lois, admettre les valeurs de la société française, comme la laïcité, et travailler, avoir des ressources ». « Il y aura un bulletin Arnaud Montebourg en avril » à l’élection présidentielle a, par ailleurs, assuré le candidat qui peine, au sein d’une gauche éclatée, à décoller dans les sondages où sont crédités entre 2 à 4 % des intentions de voix. « Dans les pas de Zemmour » Une proposition qui ne passe pas à gauche, laquelle accuse le candidat de subir les thèmes de l’extrême droite, plutôt que d’imprimer ceux de son camp. « Ce serait une erreur cruelle d’interdire les transferts de salaires vers la famille au pays d’origine au nom des mauvaises actions des gouvernements, l’a ainsi foudroyé sur Twitter Jean-Luc Mélenchon, candidat La France insoumise à la présidentielle. Reconnaissez l’erreur. Il y a assez d’angoisses comme ça. Ne passez pas sur ce terrain glauque. » Montebourg ce serait une erreur cruelle d'interdire les transferts de salaires vers la famille au pays d'origine au… — JLMelenchon La tête de liste de La France insoumise aux élections européennes de 2019, Manon Aubry, y voit, quant à elle, « l’opportunisme politique » de « ceux qui se revendiquent de gauche » et « s’inscrivent dans les pas de Zemmour ». — ManonAubryFr « Arnaud, reviens avec nous ! A gauche, en sortant du studio », a renchéri Sandrine Rousseau, ex-candidate à la primaire d’Europe Ecologie-Les Verts. Arnaud reviens avec nous ! À gauche, en sortant du studio. — sandrousseau « Cette proposition est tout simplement lamentable. Cet argent sert en règle générale à des dépenses primaires (alimentation, santé, éducation) », a, de son côté, réagi le président de l’association France Fraternités, Pierre Henry. Cette proposition est tout simplement lamentable. Cet argent sert en règle générale a des dépenses primaires — pierrehenry75 Le polémiste d’extrême droite et probable candidat à la présidentielle Eric Zemmour, qui n’a de cesse d’agiter ces thèmes, a, lui, salué non sans ironie la proposition, lançant : « En panne d’idées, Montebourg a regardé en replay les vidéos de ma chaîne YouTube. Bravo Arnaud ! » Le Monde avec AFP