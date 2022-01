Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg veut s'attaquer aux transferts d'argent privés à l'étranger L'ancien socialiste, candidat à l'élection présidentielle, dit vouloir bloquer ces transferts d'argents pour « taper au portefeuille » les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion du territoire français. Une proposition qui suscite l'émoi à gauche. Lire plus tard Présidentielle Partager Commenter Selon l'ex-ministre de l'Economie et du Redressement productif, « la machine à intégrer » ne fonctionne plus en France. Selon l'ex-ministre de l'Economie et du Redressement productif, « la machine à intégrer » ne fonctionne plus en France. (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP) Par Les Echos Publié le 7 nov. 2021 à 16:06Mis à jour le 9 nov. 2021 à 8:41 Mise à jour le 09/11 > Arnaud Montebourg a regretté s'être « mal exprimé » et une « incompréhension », après ses propos polémiques en faveur du blocage des transferts d'argent privé vers les pays qui refusent d'accueillir leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion. «J'ai voulu viser les Etats, je ne souhaite pas toucher ces familles qui travaillent dur, envoient de l'argent dans leurs familles de l'autre coté de la Méditerranée », a-t-il insisté. --------------------------- Arnaud Montebourg marque encore un peu plus sa différence à gauche. Dimanche, le candidat à la présidentielle a dit vouloir bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion du territoire français pour « taper au portefeuille » dans une France qui n'arrive « plus à intégrer ». « Pourquoi on n'arrive pas à intégrer ? Vous avez aujourd'hui 100.000 mesures d'obligation pesant sur des personnes qui doivent quitter le territoire qu'on n'arrive pas à exécuter. Ces personnes sont là et sont d'ailleurs souvent des délinquants. Donc moi je suis décidé à taper au portefeuille », a expliqué l'ancien ministre socialiste dans l'émission Le Grand Jury LCI/RTL/Le Figaro. Privation de visas « insuffisante » Par quels moyens ? « Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération », a-t-il dit. « Ces transferts d'argent privé sont une manne pour ces pays et nous avons besoin aujourd'hui de dire : ça suffit. » « Pour moi la privation des visas ne fonctionne pas », a insisté Arnaud Montebourg, alors que la France a récemment annoncé la réduction du nombre de visas accordés aux Algériens, Marocains et Tunisiens pour mettre la pression sur leurs gouvernements, jugés peu coopératifs sur la réadmission des Maghrébins expulsés de France. Selon l'ex-ministre de l'Economie et du Redressement productif, « la machine à intégrer » ne fonctionne plus en France et doit se baser sur plusieurs principes : « apprendre le français, respecter les lois, admettre les valeurs de la société française, comme la laïcité, et travailler, avoir des ressources ». « Terrain glauque » Dans cet espace saturé, l'ancien ministre tente ces dernières semaines de se démarquer de ses concurrents en mettant en avant des propositions fermes sur le régalien. Celle avancée ce dimanche a d'ailleurs fait réagir son camp politique, en premier lieu Jean-Luc Mélenchon : « Montebourg ce serait une erreur cruelle d'interdire les transferts de salaires vers la famille au pays d'origine au nom des mauvaises actions des gouvernements. Reconnaissez l'erreur. Il y a assez d'angoisses comme ça. Ne passez pas sur ce terrain glauque », a-t-il indiqué sur Twitter, tandis que l'écologiste Sandrine Rousseau a appelé Arnaud Montebourg à « revenir vers la gauche ». « Il y aura un bulletin Arnaud Montebourg en avril » à l'élection présidentielle a, par ailleurs, assuré le candidat qui peine, au sein d'une gauche éclatée, à décoller dans les sondages où il est crédité de 2 à 4 % des intentions de voix.