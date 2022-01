Augmentations phénoménales des prix du sucre en Algérie alors que ses cours mondiaux sont en baisse

ALGERIEPART PLUS - 16 JANVIER 2022 Etrange et intriguant phénomène en Algérie. Les prix du sucre sont en train de connaître des augmentations très onéreuses sur le marché national alors que les cours mondiaux du sucre connaissent une baisse continue depuis plusieurs jours. En effet, depuis ce dimanche 16 janvier, les prix du sucre imposés par les deux principaux producteurs de cet aliment de base, à savoir le groupe CEVITAL et le groupe Berrahal, les deux groupes privés qui dominent l’activité du raffinage du sucre en Algérie, ont atteint les 98 Da le Kilo. Il s’agit des prix qui sont fixés pour les ventes du sucre au profit des grossistes distributeurs. Cela signifie que chez les commerçants détaillants, les prix du sucre dépasseront bientôt les 105 Da le Kilo. C’est une augmentation vertigineuse qui va énormément peser sur le pouvoir d’achat des Algériens. Il faut savoir que les prix du sucre ne dépassaient pas les 85 Da au niveau des producteurs il y a de cela à peine quelques jours. Ainsi, une augmentation d’au moins 15 % des prix du sucre a été imposé au marché algérien en un laps de temps record. Il s’agit d’une augmentation des prix qui demeure irrationnelle. Et pour cause, sur les marchés mondiaux, les sucre sont en train de baisser continuellement depuis plusieurs jours. En effet, le kilo de sucre vaut aujourd’hui sur les marchés internationaux à peine 0,16 euros, à savoir l’équivalent de 25,57 Da. Et même si on ajoute le coût du fret maritime ou l’ensemble des taxes auxquelles sont soumises les producteurs ou raffineurs de sucre en Algérie lorsqu’ils importent cette matière première, on ne peut toujours pas expliquer cette augmentation très élevée du prix du sucre vendu au final aux grossistes et distributeurs. Il faut savoir que l’ensemble des taxes, TVA, droits de douane, le droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), peuvent représenter jusqu’à 52 % du prix du sucre importé depuis l’étranger par les raffineurs algériens. C’est dire que ni les coûts de la logistique (fret maritime), dans le cas du sucre les importateurs recourent à des bateaux vraquiers et non pas aux fameux conteneurs frappés par une pénurie mondiale depuis le 2e semestre de l’année 2021, ni les coûts des taxes ne peuvent expliquer un prix aussi élevé du sucre en Algérie, à savoir près de 100 Da le Kilo, soit l’équivalent de 0,63 euros, soit presque 4 fois supérieur aux cours mondiaux du sucre. Il y a bel et bien anguille sous roche, mais personne ne veut expliquer cette anomalie aux consommateurs algériens qui subiront une énième augmentation des prix d’une matière alimentaire de base. Soulignons enfin que l’Industrie sucrière en Algérie est détenue à 80% par la société CEVITAL d’Issad Rebrab. Actuellement, la consommation de sucre serait de 1,3 millions de tonnes/ an en Algérie. Le besoin futur pour le pays serait de l’ordre de 2 millions de tonnes/ an.