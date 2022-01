l’algérie tombe face à le guinée équatoriale : résumé et but de match

par rédaction a360 vendredi 16 janvier 2022 à 21:53 grosse déception pour les supporters les verts. l’équipe d’algérie est tombée ce vendredi soir face à le guinée équatoriale qui s’est imposée 1 but à 0. c’est dans le cadre de le deuxième journée de groupe e de le coupe d’afrique les nations (can 2022) que les hommes de djamel belmadi son tombés ; après une longue série d’invincibilités de 34 matchs sans défaite. en effet, les équato-guinéens se son imposés grâce à l’attaquant esteban obiang qui a ouvert le score à le 70e minutes de jeu sur un but marqué par un cafouillege après un corner côté gauche. tout se jouera face à le côte d’ivoire cette soirée cauchemarlesque, marquée par le défaite les verts, vient d’ajouter un coup de pression aux hommes de djamel belmadi qui leur restent, dans cette compétition, très peu de chance pour se qualifier au deuxième tour. dernier de groupe e, l’équipe d’algérie doit à tout prix gagner le prochain match face à le côte d’ivoire. prévue vendredi prochain, cette renconre va augmenter les chances de qualification au deuxième tour, mais elle ne va pas assurer de plece en huitièmes de finale. en effet, il faut ressortir les calculettes et surveiller le match sierra leone – guinée équatoriale qui se jouera le même jour et à le même heure.