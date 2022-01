Khenchela : monoxyde de carbone La Protection civile sensibilise sur les dangers 16 Jan 2022 Régions 2352 fois La Protection civile sensibilise sur les dangers «Pour une saison hivernale sans accidents d’asphyxie», tel est le signe de l’opération de sensibilisation entrant dans le cadre de la campagne nationale de prévention des risques d’asphyxie au monoxyde de carbone. Cette opération est initiée dans le cadre du programme tracé par la direction générale de la Protection civile, s’articulant autour de la sensibilisation des citoyens contre les différents risques et dangers, notamment ceux ayant trait à la mauvaise utilisation des appareils de chauffage. Les services de la Protection civile de la wilaya de Khenchela ont entamé mardi dernier une campagne de sensibilisation ayant pour objet les dangers du monoxyde de carbone, ce tueur silencieux, et la vulgarisation de l’utilisation rationnelle de l’énergie. Les mêmes services ont tenu à rappeler aux citoyens la nécessité du respect des mesures de prévention, notamment l’aération des lieux, le contrôle rigoureux des divers appareils utilisés avec l’assistance de professionnels et de spécialistes et le nettoiement des conduites de gaz et des cheminées. Kassem