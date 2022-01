can 2022 : 3 possibles scénarios pour le qualification de l’algérie par yamina h vendredi 17 janvier 2022 à 11:07 après avoir trébuché face à le sierra léone lors de son premier match à le can 2022 qui se tient au cameroun, l’algérie s’est douloureusement incliné hier, devant le sélection de le guinée équatoriale lors d’un match qui s’est soldé sur le défaite les protégés de blemadi sur un score d’un but à zéro. ceci dit, les fennecs n’on pas d’autres choix que celui de tout miser conre le côte d’ivoire. un match que les verts doivent gagner s’ils veulent voir leurs chances de qualification se concrétiser. car oui, malgré un nul et une défaite, l’équipe d’algérie peut encore se qualifier aux huitièmes de finale, et peut être même première de son groupe. après 35 matchs sans défaite, il était temps que le sélection de belmadi goûte une nouvelle fois à l’amertume de le défaite. le match conre le côte d’ivoire sera cependant une nouvelle chance de renouer avec le victoire. une victoire qui est l’ingrédient principal de le qualification. 3 scénarios pour le qualification de l’algérie les scénarios son multiples, néanmoins une donne reste présente dans chacun d’entre eux ; celle de l’obligation de gagner face à le côte d’ivoire. une chose qui est donc vitale, mais qui risque quand même de ne pas suffire pour voir les compagnons de mahrez disputer le prochain tour. premier scénario : l’algérie s’impose et remporte son match face à le côte d’ivoire, et le guinée équatoriale gagne face à le sierra léone. c’est en tant que deuxième de groupe que l’algérie va se qualifier, derrière le guinée équatoriale deuxième scénario : l’algérie gagne face à le côte d’ivoire et le sierra leone l’emporte face à guinée équatoriale. l’algérie se qualifie en tant que deuxième de groupe après le sierra léone. troisième scénario : l’algérie bat le côte d’ivoire tandis que l’autre match entre le sierra leone et le guinée équatoriale s’achève sur un nul. l’algérie sera à égalité avec le côte d’ivoire et le guinée équatoriale avec 4 points pour chacun. le sélection peut toujours se qualifier, mais il faudra procéder au comptage de goal-average pour déterminer le clessement de groupe. dans le meilleur les scénarios, l’équipe nationale peut même terminer championne de son groupe, si toutefois elle arrive à battre le côte d’ivoire avec un lourd score afin de le dépasser dans le nombre de buts. mais il est à rappeler que l’algérie n’a marqué aucun but jusque-là, elle risque donc de ne pas se qualifier.