Boulangers La guerre des prix inquiète les consommateurs 16 Jan 2022 Annaba 8163 fois Après l’augmentation du prix du pain, décision prise unilatéralement et surtout illégalement par les boulangers, la tension est montée d’un cran parmi les consommateurs, ce qui a suscité la réaction des services de contrôle relevant de la direction du Commerce d’Annaba. Rien que pour la première semaine du mois de janvier, ces derniers ont effectué plus de 200 inspections à travers tout le territoire de la wilaya. Ainsi, 97 procès-verbaux ont été établis à l’encontre des boulangers réfractaires, pour avoir augmenté unilatéralement le prix de la baguette de pain ordinaire à 15 DA, le pain brioché ou celui de la semoule à 20 DA, tandis que 13 autres boulangeries ont été menacées de fermeture. Les services de la direction du commerce ont émis des mises en demeure aux boulangers contrevenants à la suite de l’augmentation injustifiée du prix de la baguette de pain, alors que des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des commerçants concernés sans préjudice de poursuites judiciaires. Les services de contrôle ayant pris connaissance de cette augmentation intervenue depuis le 1er janvier de l’année en cours, se sont vite déployés au niveau de la wilaya afin d’éviter de tels dérapages dans le secteur du commerce. Des responsables de l’Union nationale des commerçants et artisans algériens ont de leur part, dénoncé les hausses des prix du pain tout en appelant les boulangers à attendre les réponses de la tutelle, quant aux revendications formulées par les représentants de cette profession stratégique. L’augmentation des prix des intrants de la production des différentes variétés de pain ont, certes, largement réduit la marge de bénéfice des boulangers ce qui impose de revoir à la hausse les prix des baguettes. Toutefois, cette correction ne doit pas se faire d’une manière anarchique comme l’a été le cas ces derniers jours. A relever que des boulangers ont annoncé cette augmentation unilatérale par de simples affiches collées aux mûrs, suscitant une véritable polémique parmi leurs clients. Après les mises en demeure, une centaine de boulangers avait protesté la semaine dernière en organisant un sit-in devant le siège de la direction du Commerce pour dénoncer ces sanctions qu’ils considèrent « abusives ». Pour ce qui est des tarifs, la majorité des boulangers sont revenus au prix normal de la baguette de pain ordinaire à savoir 10 DA, sauf que le pain normal se fait de plus en plus rare chez certains boulangers qui cherchent par tous les moyens à imposer aux clients le pain brioché ou de semoule, plus chers que le pain ordinaire. Zarrougui Abdelhak