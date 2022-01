Lettre de Tata Aldjia au cousin d'Amérique (3) Publié par Maâmar Farah le 18.01.2022 , 11h00 959 lectures Je t'écris ces quelques mots pour te rassurer : tout va bien, à part que le lumbago de tonton Lekhmissi l'empêche de prendre la barque pour la Sardaigne, l'âne Himself a pris une raclée méritée pour avoir mangé deux arbustes et ta tata est à Alger pour voir un rhumatologue. J'ai fait un voyage éprouvant en taxi. Nous avons une belle autoroute mais, de temps en temps, des trous peuvent t'envoyer dans le décor. En plus, et si cette autoroute te fait gagner un temps fou, un barrage de gendarmerie peut te bloquer et te faire perdre ce que tu as gagné. Un barrage, deux, trois, on ne les compte plus. Je veux savoir si, chez vous, il y a autant de barrages sur l'autoroute. Enfin, Taous m'a téléphoné pour me dire que la défaite des Verts face au 126e du classement Fifa a plongé le douar dans la tristesse et un silence angoissant. Je lui ai répondu qu'à Alger aussi, c'était l'abattement et que même le lait en Tetra Brik manquait. Au douar, il moisit sur les étals... à cause de son prix ! M. F.