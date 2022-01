Djeha, son fils et l'âne Djeha dit un jour à son fils, alors qu'il atteignait sa douzième année : - "Demain, tu viendras avec moi au marché." Tôt le matin, ils quittèrent la maison. Djeha s'installa sur le dos de l'âne, son fils marchant à côté de lui. A l'entrée de la place du marché, Djeha et son fils furent l'objet de railleries acerbes: - "Regardez-moi cet homme, il n'a aucune pitié ! Il est confortablement assis sur le dos de son âne et il laisse son jeune fils marcher à pied." Djeha dit à son fils: - "As-tu bien entendu? Demain tu viendras encore avec moi au marché!" Le deuxième jour, Djeha et son fils firent le contraire de la veille: le fils monta sur le dos de l'âne et Djeha marcha à côté de lui. A l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là, qui s'écrièrent - "Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucun respect envers ses parents. Il est assis tranquillement sur le dos de l'âne, alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied!" Djeha dit à son fils : - "As-tu bien entendu ? Demain tu viendras de nouveau avec moi au marché!" Le troisième jour, Djeha et son fils sortirent de la maison à pied en tirant l'âne derrière eux, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux : - "Regardez ces deux idiots, ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter des hommes." Djeha dit à son fils : - "As-tu bien entendu? Demain tu viendras avec moi au marché!" Le quatrième jour, lorsque Djeha et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. A l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation : - "Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête!" Djeha dit à son fils : - "As-tu bien entendu? Demain tu viendras avec moi au marché!" Le cinquième jour, Djeha et son fils arrivèrent au marché portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire : - "Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos." Et Djeha-Hoja dit à son fils: - "As-tu bien entendu ? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer."