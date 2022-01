Annaba Les sièges de l’NAEM assaillis par les chômeurs 17 Jan 2022 Annaba 915149 fois Les sièges de l’NAEM assaillis par les chômeurs Depuis le début de l’année en cours, le nombre de jeunes chômeurs qui sollicitent les agences d’emploi à travers la wilaya d’Annaba ne cesse d’augmenter. Ces jeunes citoyens se rapprochent de ces établissements afin d’en savoir davantage sur le dossier à fournir pour bénéficier de l’allocation chômage. « Je suis diplômé depuis deux ans et je suis toujours sans emploi. Je me suis rapproché de l’agence afin de me renseigner sur les conditions d’accès à l’allocation de chômage nouvellement adoptée par le parlement », explique Rami, licencié en biologie de l’Université Badji-Mokhtar. Les jeunes rencontrés sur les lieux rapportent que des pages sur les réseaux sociaux prétendent fournir des informations sur cette allocation, alors qu’en fait, il s’agit d’une sordide escroquerie. En effet, dans des communiqués rendus publics la semaine dernière, l’agence nationale de l’emploi (ANEM) a appelé les jeunes à la plus grande vigilance face aux fausses publicités sur l’allocation chômage. Selon l’ANEM, plusieurs sites internet frauduleux procèdent à la promotion de l’allocation chômage, via différentes plates-formes sur les réseaux sociaux. Le but est de pirater les informations personnelles des personnes qui les consultent pour ensuite les utiliser dans des opérations suspectes. Par ailleurs, l’agence a précisé qu’elle publiera toutes les nouvelles informations concernant les modalités d’inscription, et ce via le site officiel de l’ANEM. De même, l’agence avertit contre les faux comptes qui invitent les jeunes à s’inscrire à l’allocation chômage en plaçant des liens anonymes et trompeurs et a appelé les intéressés à ne se renseigner,qu’à travers ce moyen de communication. Cependant, l’Agence nationale de l’emploi a invité les citoyens à éviter de cliquer sur ces liens anonymes car ils représentent un risque pour leurs renseignements personnels. A rappeler que la loi de finances publiée dans le dernier numéro du Journal officiel, paru le 31 décembre 2021, a apporté de nouvelles précisions sur l’allocation chômage et la part liée à ceux qui y sont éligibles. L’article 190 de ce texte précise qu’une allocation chômage vient d’être instituée et qu’elle est accordée, pour la première fois, aux demandeurs d’emplois inscrits auprès de l’Agence nationale pour l’emploi. Cet article a également évoqué les conditions et les modalités pour bénéficier de cette subvention ainsi que le montant de cette dernière. Il convient de souligner que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a récemment affirmé que l’allocation chômage, prévue dans la loi de finances 2022, était proche du salaire national minimum garanti (SNMG). Le chef de l’Etat a précisé que cette allocation sera un présalaire, qui est garanti aux chômeurs jusqu’à obtention d’un poste de travail. Le Président a affirmé que l’allocation chômage, qui sera versée aux jeunes chômeurs demandeurs d’emploi, différera selon les régions : Sud, Hauts Plateaux et Nord. Le versement de cette allocation requiert la mise en place de mécanismes de contrôle pour qu’elle ne soit versée qu’aux véritables chômeurs et à ceux-là seulement. Zarrougui Abdelhak