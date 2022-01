Investissements agricoles Annaba intéresse les Américains Séduits par la qualité de la terre, des opérateurs américains espèrent investir dans le domaine de l’élevage bovin. Un projet agricole intégréUn projet agricole intégré Lors de la rencontre tenue, avant-hier soir à Annaba, avec des agriculteurs de la wilaya, des investisseurs américains ont estimé que le terrain est propice en Algérie pour nouer des relations d'affaires dans le domaine agricole. ‘'Le transfert des technologies d'irrigation intelligente et le'' B to B» étaient au centre des réunions organisées entre des opérateurs américains et des professionnels du secteur agricole d'Annaba, en fonction de leurs domaines d'activités. Lors de la rencontre qui a réuni les opérateurs américains du secteur agricole et leurs homologues dans la wilaya d'Annaba,, Dan Roberts, spécialisé dans les grandes cultures et la production des aliments du bétail, a souligné que «la qualité de la terre dans la région constitue un trésor à même d'assurer des produits agricoles de haute qualité». Pour l'occasion, une vidéo sur l'activité de l'entreprise et la technologie utilisée pour fabriquer des aliments du bétail, a été présentée par l'intervenant. Patrick Elis, propriétaire d'une entreprise spécialisée dans l'irrigation agricole, a, pour sa part, relevé l'existence «d'énormes opportunités d'investissements agricoles dans la région», estimant que l'eau est à la base de toute activité agricole et que l'utilisation de cette ressource doit impérativement être maîtrisée à travers le recours à «un système d'irrigation moderne et intelligent». Patrick Elis a présenté le système d'irrigation qu'il a développé, et a manifesté son intérêt concernant les opportunités de partenariat, pour le transfert des technologies d'irrigation intelligente. Quant à Bud Wylie, un opérateur spécialisé dans les biotechnologies au Texas, il a exposé l'expérience de sa société dans le domaine de l'analyse du sol et la production de bactéries bénéfiques au sol, relevant que «les terres agricoles algériennes sont renommées mondialement pour leur fertilité et leur caractère propice pour la culture de produits agricoles bio très demandés dans les plus grands pôles économiques du monde». D'autres vidéos sur diverses activités relevant, entre autres, des domaines de la production de la pomme de terre, de la production des aliments du bétail et le design de fermes d'élevage de vaches laitières, ont été projetées par des investisseurs américains de l'agriculture. Signe de maîtrise et d'un savoir-faire que les opérateurs américains se sont dits prédisposés à transférer à travers un partenariat solide. Les agriculteurs américains ont émis le souhait de voir des projets communs se concrétiser en Algérie dans les plus brefs délais, surtout que le cadre principal est très favorable, à savoir la qualité des terres agricoles dans la wilaya. De son côté, Smaïl Chikhoune, président du Conseil d'affaires algéro-américain, a mis l'accent sur l'importance de l'élaboration d'un concept clair pour le succès de tout projet agricole intégré et sur l'orientation vers des activités agricoles étendues et durables, pour générer des emplois et atteindre l'efficience économique. En marge de la réunion, la délégation des opérateurs américains a fait une visite guidée à une ferme de céréaliculture, dans la localité El Karma dans la commune d'El Hadjar et la zone d'activités de la commune d'El Bouni. La délégation va poursuivre sa tournée, en se rendant à El Oued, Khenchela et la région de Hassi Messaoud avant de regagner Alger. Pour rappel, cette rencontre a été organisée par le Conseil d'affaires algéro-américain (Usabc), avec le soutien de l'ambassade d'Algérie à Washington, pour ´´dynamiser les partenariats entre les Américains et les agriculteurs algériens, dans le secteur de l'agriculture´´. Signalons que la délégation des opérateurs américains du secteur agricole, ont déjà fait une tournée dans plusieurs wilayas du pays, pour l'exploration d'opportunités de partenariats. Wahida BAHRI 00:00 | 20-01-2022