Huile de table La pénurie est toujours là 19 Jan 2022 Actualité 4298 fois La pénurie est toujours là L’huile de table, ce produit en manque depuis plus d’un mois ; Cevital, le groupe privé appartenant à Issad Rebrab en est un des plus gros producteurs en Algérie. Certes, il ne détient pas le monopole, mais grâce à ses capacités de productions qualifiées d’énormes, il est arrivé à certains moments à inonder le marché national à lui tout seul. Aussi paradoxal que cela paraisse, aujourd’hui même les grandes surfaces lui appartenant, implantées dans quelques villes seulement, ne sont plus alimentées régulièrement. A Constantine, à titre d’exemple, le supermarché propriété de Cevital reçoit l’huile de table une fois tous les 10 à 15 jours. Et à chaque arrivage, c’est toujours un climat d’émeute, qui s’installe et souvent en présence de la police, sollicitée pour maintenir l’ordre et organiser la vente. Durant cette période de crise, il est intrigant de constater que Cevital ne communique pas, alors qu’il s’agit d’une obligation d’intervenir pour expliquer aux millions de consommateurs, qui lui permettent de maintenir ses chiffres d’affaires à des niveaux supérieurs. D’autant plus qu’à l’inverse des producteurs du secteur publics, qui sont tenus à se soumettre aux injonctions de leur tutelle, il s’agit d’un groupe privé, libre de toute réserve, surtout lorsqu’il est question d’éclairer les Algériens sur une pénurie, qui ne cesse pas de donner lieu à des spéculations. Il aurait donc pu agir en opérateur industriel conformément aux règles de la transparence économique. L’Etat en tant que régulateur s’est déjà prononcé sur la question par la voix du ministre du Commerce et celle du Premier ministre. Celui-ci avait assuré, il y’a environ deux semaines, « un retour à la normale durant les prochains jours ». Estimant que la pénurie, était due principalement à une perturbation dans la distribution. Dans une déclaration à la presse, il avait indiqué que ce dysfonctionnement « résulte des procédures et formalités accomplies par certaines usines vers la fin de chaque année, telle que l’opération d’inventaire qui entraîne une baisse du rythme de distribution ». « Les choses reviendront à la normale durant les prochains jours », avait-t-il souligné, indiquant que les besoins nationaux en ce produit s’élevaient à 1.600 tonnes/jour, tandis que la production a atteint plus de 2.000 tonnes/jour, avec une capacité supplémentaire dépassant les 400 tonnes/jour, ce qui permettra, a-t-il précisé, de couvrir tous les besoins nationaux. Mais qu’en est-il du groupe Cevital ? Pourquoi ce silence assourdissant, alors qu’il possède un service de communication géré par des professionnels ; et que son intervention aurait pu éviter toutes les interprétations de mauvaise foi ? Pour les autres producteurs, notamment ceux du secteur public, le ministre de l’Industrie avait déclaré avoir donné des instructions pour augmenter les capacités de production de certaines usines. Sur un autre plan, la commission d’enquête parlementaire chargée de faire un diagnostic sur les pénuries, qui touchent en plus de l’huile de table, d’autres produits de large consommation, ne va pas tarder à finaliser son rapport. En attendant, la pénurie est toujours là. Mohamed M