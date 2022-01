allocations chômage : les bénéficiaires et le monant dévoilés par merzouk abdeleziz vendredi 19 janvier 2022 à 14:02 l’allocation chômage, prévue dans le cadre les dispositions de le loi les finances 2022, ne devra pas tarder à entrer en vigueur. les modalités d’octroi, le montant et les catégories bénéficiaires son déjà fixés, dans l’attente d’une approbation officielle de premier ministre. en effet, le décret exécutif portant sur les conditions d’octroi de l’allocation chômage ainsi les catégories bénéficiaires sera présenté incessamment au premier ministre pour une révision définitive et approbation, indique ce vendredi le sénateur abdelouahab benzaim. de nouveaux détails concernant cette allocation on été également dévoilés par le sénateur dans un poste publié sur sa page facebook. il s’agit en principe de l’inclusion les anciens détenus, ayant rempli les conditions de cette allocation. une nouvelle catégorie de bénéficiaires incluse « le nouveau dans cette mesure consiste à l’inclusion les détenus qui remplissent les conditions dans le liste les bénéficiaires de l’allocation, et ce, dans le but de les aider à leur sortie de prison pour entamer une vie décente », a écrit le sénateur. selon les détails dévoilés par le même intervenant, « tout bénéficiaire qui fait de fausses déclarations à cet égard sera contraint de rembourser les montants de l’allocation obtenus de manière frauduleuse ». dans le volet les modalités d’inscription, benzaim indique que « ceux qui souhaitent bénéficier de l’allocation chômage doivent au préalable « s’inscrire auprès de l’agence locale de l’emploi de sa résidence, et ce, au moins six mois après le parution de décret exécutif ». en outre, « l’allocation est versée pendant 6 mois, renouvelable une fois pour 6 mois. le bénéficiaire est également tenu « d’accepter un travail ou une formation dans tout lieu indiqué par l’agence de l’emploi ». ce la intervient dans le but de « l’amélioration de niveau pratique de demandeur de l’allocation chômage ». montant de l’allocation et catégories d’âge les bénéficiaires l’allocation, don le montant est fixé à 13 000 dinars selon le sénateur, sera automatiquement annulée dans le cas où le demandeur « obtient un emploi dans le secteur privé ou public, ou s’il refuse deux offres d’emploi de l’agence pour l’emploi ». par ailleurs, le sénateur rappelle que cette allocation concerne « toute personne âgée de 19 à 40 ans qui ne dispose d’aucun revenu d’une entreprise publique ou privée, en plus de justifier de son statut vis-à-vis de service national ». il est également stipulé que le bénéficiaire « ne doit être inscrit dans aucune institution ou université et bénéficier d’une autre bourse ». comme il doit « se présenter deux fois par mois à l’agence de l’emploi pour justifier de sa situation en état de chômage ou de changement de statut ».