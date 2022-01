Côte d’Ivoire-Algérie (3-1) : les Fennecs éliminés de la CAN et humiliés pour sa sortie L’Algérie devait s’imposer face aux Eléphants ivoiriens pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations. Elle a littéralement sombré ce jeudi après-midi à Douala. Mahrez et les siens sont déjà éliminés de la CAN. CHARLY TRIBALLEAU / AFP Mahrez et les siens sont déjà éliminés de la CAN. CHARLY TRIBALLEAU / AFP 10 Par Cyril Simon Le 20 janvier 2022 à 16h02, modifié le 20 janvier 2022 à 19h03 L’essentiel Coup de tonnerre à Douala. Le tenant du titre quitte la CAN prématurément. L’Algérie a sombré 3-1 face à la Côte d’Ivoire, un match qu’elle devait absolument gagner pour se qualifier en huitième de finale. Les hommes de Djamel Belmadi, piégés notamment par un grand Pépé, terminent derniers du groupe E avec un petit point. La Côte d'Ivoire, première de sa poule, défiera l'Egypte mercredi prochain en huitième de finale. >> Revivez cette rencontre minute par minute FIN DU MATCH. QUELLE SENSATION !!! L'ALGERIE EST ÉLIMINÉE DE LA CAN. Les Fennecs terminent par une défaite logique face aux Ivoiriens (3-1). Comme en 1992, l'Algérie n'a pas assumé son statut de tenant du titre. Jamais les Fennecs n'ont su réagir dans ce match que les Éléphants ont globalement maîtrisé, beaucoup plus en jambes et soudés dans les efforts défensifs. 90 + 3′. But refusé pour Sébastien Haller. Le meilleur buteur de la Ligue des champions pensait y aller de son but de la tête sur un contre. Il a été signalé hors-jeu. Trois minutes de temps additionnel. Les Ivoiriens gèrent maintenant cette fin de match. 87′. Les Algériens sont cuits. À l’instar de Mahrez et Zerrouki, certains éléments des Fennecs n’ont plus d’énergie dans ces dernières minutes. 85′. Boulaya prend un jaune sur un geste d’humeur moins de cinq minutes après son entrée. 83′. L’Algérie fait le siège depuis dix minutes. Sans succès et inévitablement, elle s’expose au contre. 80′. Belaïli sort, remplacé par Boulaya. 76′. But ivoirien refusé sur hors-jeu. Pépé est signalé hors-jeu alors qu’il venait d’offrir une passe décisive. 75′. Slimani à deux doigts du 3-2. Fin de match folle. Slimani place une tête trop axiale sur coup franc mais Sangaré évite le 3-2 du bout des gants. 74′. BUT. 3-1. L’Algérie se relance grâce à Bendebka. Sur un enchaînement de passes acrobatiques, notamment d’Atal, l’entrant Bendebka trompe Sangaré à bout portant. 68′. Nouvelle perte de balle ahurissante, cette fois de la part Slimani trouvé au rond central par Mahrez. Dans la foulée, Zerrouki fait une faute à l’entrée de la surface. Heureusement, le coup franc de Pépé s’envole. 66′. Toujours pas d’occasions franches pour les Fennecs… Que ce soit en un contre un ou dans les combinaisons collectives, le manque de justesse technique est criant. Sans parler du manque de mouvement dans l’animation offensive. 62′. Double changement côté algérien. Bendebka fait son entrée à la place de Bennacer. Bounedjah est remplacé par Brahimi. 60′. LE POTEAU DE MAHREZ. Le sort s’acharne sur Mahrez, qui frappe sur le poteau malgré le contre-pied. L’Algérie vit un cauchemar. L’Algérie n’a toujours pas marqué un seul but dans ce tournoi. 58′. Pénalty pour l’Algérie ! Youcef Belaïli obtient le pénalty de l’espoir sur une faute logique de Deli qui l’empêche de passer. C’est Mahrez qui va le frapper. 54′. BUUUT. 3-0 pour la Côte d’Ivoire !!!! L’humiliation est totale sur une frappe enroulée parfaite de Pépé, servi par Haller. L’Algérie s’enfonce de minute en minute. Ils étaient deux cette fois à défendre face à l’attaque des Eléphants. 52′. Le 3-0 évité par M’bolhi. Les Ivoiriens se retrouvent en cinq contre trois sur un contre mais jouent très mal le coup. Le portier maghrébin empêche un nouveau but du bout du pied sur un tir de Pépé. 50′. Et maintenant cette frappe monumentale d’Aurier qui frôle le poteau droit de M’bolhi. 50′. Les Ivoiriens ne relâchent pas la pression. Ils gagnent tous les duels depuis la reprise et foncent vers le but algérien. 47′. Déjà une occasion ivoirienne. Max-Alain Gradel se retrouve seul dans la surface côté gauche, il manque son centre. L’ancien Stéphanois était en fait hors-jeu. REPRISE DU MATCH. C’est reparti. Le peuple algérien va maintenant prier pour un miracle. Changements. Belmadi change son dispositif. Le buteur Islam Slimani entre en jeu à la place de Saïd Benrahma, meneur de jeu trop discret. On passe donc d’un 4-2-3-1 à un 4-4-2. MI-TEMPS. L’ALGÉRIE PASSE A COTE DE SA « FINALE ». Il reste 45 minutes aux Fennecs pour renverser la table et inscrire au moins trois buts. Cela paraît presque impossible au vu de l’absence totale de maîtrise balle au pied et de rigueur défensive. Les Ivoiriens ont réussi à se montrer dangereux sur chacune de leurs accélérations. Trois minutes de temps additionnel. 45′. Frappe trop molle de Belaïli. L’équipe algérienne est totalement désarticulée. On compte cinq joueurs sur la même ligne d’attaque. Résultat, trop peu de trajectoires de passe possibles pour faire vivre le ballon et s’approcher des cages sans passer par de grandes ouvertures aériennes. 39′. 2-0 POUR LA CÔTE D’IVOIRE !!! Stupeur à Douala. Le tenant du titre est maintenant mené 2-0. Il se fait cette fois piéger sur un coup franc joué rapidement aux trente mètres par Serge Aurier. Son centre parfait est catapulté par Ibrahim Sangaré dans les filets. Incroyable scénario, alors que l’Algérie commençait tout juste à pousser. 37′. Enfin Mahrez en action !!! L’Algérie pousse depuis trois minutes. Cette fois, le ballon arrive vers le capitaine Riyad Mahrez à la suite d’un corner. Après une série de dribbles côté droit, il parvient à centrer à ras de terre mais un Ivoirien dégage. 35′. Belaïli tergiverse… Trouvé de très loin par Mandi, l’attaquant algérien cherche à contrôler le ballon en hauteur. Tenter la reprise de volée face à Sangaré semblait peut-être plus instinctif et évident. 31′. Centre dangereux d’Aurier. L’ancien Parisien réussit un centre fuyant qui passe devant toute la défense algérienne. Gradel, placé au second poteau, est trop court lui aussi. 29′. La réponse algérienne se fait attendre. Les Fennecs ont la possession du ballon mais peinent à provoquer des décalages et à gagner des duels dans les trente mètres adverses. Mahrez touche trop peu de ballons. 22′. BUUUT. 1-0. La Côte d’Ivoire ouvre le score !!! Sur l’action suivante, les Ivoiriens prennent l’avantage sur une belle action collective face à des Algériens attentistes. Après un enchaînement côté droit avec Gradel, Pepé trouve Kessié en retrait dans la surface qui n’a plus qu’à ouvrir le pied gauche. L’Algérie doit maintenant marquer deux fois !!! Belmadi va-t-il procéder rapidement à des changements ? 21′. LE POTEAU DE BENNACER !!! Superbe combinaison des Verts. Bennacer est trouvé au sol sur corner et frappe en une touche. Ça fracasse le poteau de Sangaré. 20′. Première séquence construite des Algériens. Après plusieurs circulations latérales au milieu de terrain, Belaïli trouve Bounedjah dans la surface. Ce dernier tente une volée compliquée et rate le ballon. 18′. La frappe cadrée de Pépé. L’ailier revient dans l’axe et frappe du gauche. C’est capté facilement par M’bolhi. 13′. Mandi rate le cadre sur corner. Le défenseur algérien prend le dessus sur son vis-à-vis mais manque le cadre. 11′. Le ballon file assez facilement d’un camp à l’autre mais ce sont les Éléphants qui semblent pour l’instant les plus incisifs, quitte à se mettre à la faute. De leur côté, les hommes de Djamel Belmadi n’ont pas choisi d’exercer un pressing haut sur leurs adversaires et se montrent dangereux sur coups de pied arrêtés. 8′. Grosse occasion pour Pepé. Première frayeur pour les Fennecs. Youcef Atal perd son duel sur l’aile droite, Ghislain Konan en profite pour servir Pépé en retrait mais l’attaquant des Gunners voit son tir contré en corner. 3′. Le latéral gauche ivoirien Konan riposte. Pas du tout attaqué, il s’infiltre dans la surface mais pousse finalement trop loin son ballon. Six mètres pour l’Algérie. 1′. Coup franc intéressant obtenu à l’entrée de la surface plein axe. L’Ivoirien Séri se rend coupable d’une faute sur un duel aérien. La frappe au sol de Mahrez termine dans le mur. COUP D’ENVOI. C’est parti pour ce choc à Douala. 16h58. Le match va bientôt commencer. Les hymnes viennent d’être entonnés sous le regard de supporters algériens comme possédés. 16h50. Encore une pelouse dans un état déplorable. Comme lors de ces deux premiers matchs, l’Algérie va devoir jouer sur un terrain extrêmement compliqué. 16h45. Le premier du groupe affrontera l’Egypte. L’Algérie n’est pas en mesure de calculer quoi que ce soit cet après-midi. Elle doit gagner et marquer. Si elle y parvient avec deux buts d’écart et que dans le même temps, la Sierre Leone et la Guinée équatoriale, font match nul, elle terminerait en tête et défierait en 8e de finale l’Egypte de Salah (2e groupe D derrière le Nigeria). Un tirage très compliqué. Le deuxième du groupe défiera lui le 1er du groupe F (qui rendra son verdict ce soir entre la Tunisie, le Mali et la Gambie). Le troisième sera lui opposé au Nigeria. 16h35. Casser la mauvaise dynamique et le mauvais sort. Après 35 matchs sans défaite, l’Algérie est donc tombée dimanche dernier face à la Guinée équatoriale. Empruntés physiquement et pas aidés par la pelouse, les coéquipiers de Mahrez ont été méconnaissables. Cet après-midi, ils espèrent retrouver leur allant offensif, indispensable pour ne pas revivre le cauchemar de 1992. À l’époque déjà, ils étaient tenants du titre et avaient quitté la CAN dès les poules en s’inclinant entre autres face à la Côte d’Ivoire (3-0). CHARLY TRIBALLEAU / AFP) CHARLY TRIBALLEAU / AFP) AFP or licensors 16h25. Belmadi croit en son étoile. Fidèle à sa réputation, Belmadi a fait bloc hier en conférence de presse et répliqué sèchement à certaines questions. « Sur les deux (premières) rencontres, vous me parlez d’une Algérie méconnaissable, désorganisée, je ne suis pas du tout d’accord, je ne sais pas d’où vous sortez ça, ni si vous avez bien vu. C’est plutôt une Algérie inefficace, qui a manqué d’adresse », a-t-il riposté. « On a pris un seul but, sur coup de pied arrêté », ajoute Belmadi. « On va montrer nos qualités morales, inch’Allah. » Son capitaine, Riyad Mahrez, s’est aussi montré « optimiste ». « La pression, on vit avec, un peu plus de pression peut-être, vu la situation, il faut absolument gagner (…) Mais parfois on est obligé d’en passer par là, ça forge le groupe, l’équipe, ça nous pousse. ». 16h15. Benrahma préféré à Feghouli. C’est le seul gros changement côté Fennecs. Aux côtés des habituels Bounedjah, Mahrez et Belaili, on va retrouver l’ailier de West Ham, Said Benrahma. Il a été préféré au joueur cadre de Galatasaray, Sofiane Feghouli (32 et 75 sélections). 16h10. Les compositions ! Côte d’Ivoire : Sangaré - Aurier, Kossounou, Deli, Konan - Sangaré, Seri, Kessié - Gradel, Haller, Pepé. Algérie : Mbolhi - Atal, Bedrane, Mandi, Bensebaini - Zerrouki, Bennacer - Mahrez, Belaili, Benrahma, Bounedjah 16h05. Victoire impérative. Il n’y a pas de calcul possible. Les Fennecs sont dans l’obligation de battre le leader du groupe E pour se qualifier pour les huitièmes de finale. S’ils l’emportent avec deux buts d’écart et que dans le même temps la Sierre Leone et la Guinée équatoriale se neutralisent, ils décrocheraient même une première place miraculeuse. 16 heures. Bienvenue à tous. Voici sans conteste le premier grand duel de cette Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. L’Algérie est au bord du précipice avant son ultime match de poule cet après-midi face à la Côte d’Ivoire. Coup d’envoi à 17 heures.