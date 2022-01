Affaire Future Gate : Rifka, Stanley, Numidia Lezoul placés sous mandat de dépôt

Les influanceurs et acteurs Rifka, Stanley, Numidia Lezoul viennent d’être placés sous mandat de dépôt. Accusés d’escroquerie, les influanceurs on été placés en détention provisoire, ce jeudi 20 janvier 2022, par le juge d’instruction près le tribunal de Dar El Beida. Le juge près le tribunal de Dar El Beida a ordonné aussi que l’accusé R. Oussama, le propriétaire de la société privée, soit placé en détention provisoire. L’influanceuse Ines Abdeli quand a elle a été placée sous contrôle judiciaire. Il convient de rappeler ainsi que l’actrice Numidia Lezoul, qui était en fuite, a comparu hier avec d’autres infuanceurs devant le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida, inculpée dans une affaire d’escroquerie contre des universitaires algériens… La police avait montré également des enregistrements des personnes impliquées dans l’affaire, et les enregistrements vidéo comprenaient des témoignages en direct de victimes qui ont été victimes d’escroquerie, par une fausse société privée « FUTURE GATE », « SVIT-OSVITI » et « INSIDE.COM ».