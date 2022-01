PSG : Zidane prêt à tout reconstruire ? Jacques Allicio Il y a 58 minutes commentaires | 2 Les choses se poursuivent concernant l'arrivée de Zinédine Zidane au PSG, une venue qui pourrait apporter beaucoup de changements. Fred Hermel fait le point sur Zidane Fournis par Mercato 365 Fred Hermel fait le point sur Zidane Le Paris Saint-Germain est sur le point d'entamer une des parties de la saison des plus décisives. Avec entre autres, le 8e de finale aller-retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Mais il semblerait malgré tout, que la direction parisienne soit déjà en train de se préparer en vue de la saison prochaine. Une de leurs priorités n'étant nulle autre que l'arrivée de Zinédine Zidane, en successeur de Mauricio Pochettino loin de faire l'unanimité. Et d'après plusieurs informations, le projet de collaboration entre le PSG et le champion du monde 98 s'accompagnerait d'une grosse refonte au niveau de la gestion du club. Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, l'ex-coach des Madrilènes pourrait se voir confier les rênes totales de la gestion de son vestiaire, dans un style de management à l'Anglaise. Leonardo sur la sellette Conséquence de cela, le club de la capitale ferait ses adieux non pas seulement au technicien argentin, mais également à Leonardo, dont le bilan parait quelque peu décevant aux yeux des dirigeants du club. Notamment, avec des difficultés à dégraisser l'effectif parisien de ses éléments indésirables, et les nombreux départs des jeunes issues du centre de formation. À cela, s'ajoutent les rapports compliqués entretenus entre le Brésilien et l'entourage de Kylian Mbappé. Une chose est sûre, le futur des pensionnaires du Parc des Princes s'accompagnera de grands changements.