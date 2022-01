Tesla : plus de 1400 km avec une seule charge

Our Next Energ (ONE) a profité du salon de Las Vegas (CES) pour présenter sa Tesla Gémini, une Model S Plaid pourvue d'une batterie spécifique qui lui offre plus de 1400 km d'autonomie avec une seule charge ! Le salon du CES 2022 n'en finit pas de dévoiler son lot de surprises technologiques, mais aussi de records. En effet, après la Mercedes Vision EQXX qui a fait beaucoup de bruit avec son autonomie de 1000 kilomètres, c'est au tour de la startup américaine Our Next Energy (ONE) de faire parler d'elle. Pour Our Next Energy, l'autonomie des voitures électriques ne devrait plus être un facteur limitant dans un avenir proche. À ce titre, Mujeeb Ijaz, fondateur et PDG de ONE a déclaré : « Nous voulons accélérer l'adoption des véhicules électriques en éliminant la peur de l'autonomie qui retient encore la plupart des consommateurs aujourd'hui. Nous nous concentrons maintenant sur le développement de cette batterie qui permet de parcourir de longues distances avec une seule charge, tout en améliorant les coûts et la sécurité en utilisant des matériaux durables ». Pour affirmer ces propos, la firme a présenté une Tesla Model S transformée pour l'occasion, puisqu'elle est équipée de sa propre batterie Gemini 001. Celle-ci a la spécificité d'être développée spécifiquement pour la Tesla Model S afin d'offrir une autonomie record. Ainsi, elle affiche une capacité de près de 204 kWh, soit presque deux fois plus que la batterie de série avec ses 103,9 kWh. On parle ici d'une densité énergétique de 416 Wh/L, contre environ 245 Wh/L du pack d'origine ! Mauvaise nouvelle à la pompe : les prix du carburant repartent à la hausse en 2022par Sudinfo.be  Outre cette capacité étonnante, la batterie n'utilise pas des matières premières rares comme le nickel ou le cobalt. Pour s'en passer, cette batterie utilise la technologie dite de la double chimie. Ce point permet, du moins sur le papier, de rendre la voiture électrique plus verte tout en étant moins chère. Pour doubler cette capacité, la start-up est parvenue à créer une batterie plus dense en accumulateurs, sans impacter l'encombrement global de la batterie. Toutefois, le poids est en hausse de 331 kilogrammes par rapport à la batterie standard de la Tesla. Pour vérifier les qualités de sa batterie, ONE a réalisé un premier test du prototype fin 2021. Prometteuse, la Tesla Model S équipée de la batterie Gemini 001 a réussi à parcourir l'équivalent de 1 210 kilomètres avec une seule charge et à une vitesse moyenne d'environ 89 km/h. Cet essai a été effectué par des températures fraîches dans l'État du Michigan - la batterie pourrait donc potentiellement offrir une plus grande autonomie par un temps plus chaud. De fait, dans des conditions optimales et sur un banc d'essai, la Tesla a parcouru 1419 kilomètres avec une seule charge. Bien sûr, ce n'est pas représentatif d'une utilisation standard où le poids des passagers, des bagages, de la présence du vent et du profil de route influent sur l'autonomie, mais cela reste très encourageant ! La production en série des batteries devrait débuter en 2023 sur la base du prototype Gemini 001. Les batteries de série devraient offrir une autonomie similaire à celle du prototype. La question du coût de la batterie reste toutefois sans réponse, tout comme celle de savoir si le châssis de la Model S pourra supporter cette nouvelle batterie, plus lourde...