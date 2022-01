Hommage LA MORT DE PACO GENTO (REAL MADRID) : IL ÉTAIT LE ROI DE LA COUPE D'EUROPE Figure du Real Madrid triomphant des années 1950 et 1960, Francisco "Paco" Gento a marqué l'histoire par ses courses fulgurantes et ses six sacres en Coupe d'Europe des clubs champions. Un record absolu qui place l'ancien ailier, dont la mort a été annoncée mardi à l'âge de 88 ans, au panthéon du football et dans la légende éternelle du Real Madrid.