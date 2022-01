Vahid Halilhodžić dénonce la campagne haineuse marocaine contre l’Algérie (Vidéo) 22 janvier 2022 10:01 DIA-22 janvier 2022: Dans une vidéo (Non authentifiée) publiée sur youtube hier, le sélectionneur des lions de l’Atlas, Vahid Halilhodžić a dénoncé la campagne haineuse menée par certains médias marocains contre l’Algérie. “J’ai quelque chose à dire, l’équipe nationale c’est quelque chose de très grand, on doit respecter l’équipe nationale…. C’est juste une provocation de votre part”. Ce n’est pas la première fois que l’ex sélectionneur de l’EN défend l’Algérie. Halilhodžić qui a dirigé l’équipe nationale et qui l’a entrainé durant le mondial au brésil en 2014, garde un souvenir inébranlable du pays et de son peuple. Même s’il est aujourd’hui sélectionneur du Maroc, il n’est jamais entré dans le combine du président de la fédération royale marocain de football Lekdja, qui s’est souvent attaqué à l’équipe d’Algérie et à son entraineur Djamel Belmadi. Mohamed Nassim