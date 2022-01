L’Algérie pas épargnée en barrages du Mondial 2022 Arnold Fortin Il y a 17 heures 83432 A peine éliminée dès le premier tour de la CAN, l'Algérie a appris quel sera son adversaire en barrage de la Coupe du monde 2022. Et c'est du lourd. L'Algérie pas gâtée© Fournis par Football 365 L'Algérie pas gâtée Quarante-huit heures après une défaite lourde de conséquences face à la Côte d'Ivoire (3-1), synonyme d'élimination dès le premier tour d'une Coupe d'Afrique dont elle était pourtant tenante du titre, l'Algérie a reçu un nouveau coup sur la tête ce samedi au moment du tirage au sort des barrages pour la Coupe du monde 2022. Les Fennecs sont tombés sur le Cameroun. Voir aussi : Hayet Abidal s’en prend à Kheira Hamraoui A dix-huit mois de la compétition qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, le couperet est donc tombé pour les pays de la Zone Afrique. Le tirage a été effectué par El-Hadji Diouf et Emmanuel Adebayor, et les deux hommes n'ont donc pas été tendres avec les Algériens qui auront droit à un double affrontement avec les Lions Indomptables, avec un retour a priori à Blida, statut de tête de série oblige. Les matchs doivent se dérouler lors de la fenêtre internationale du mois de mars. Mais pour l'heure, aucune date précise n'a été communiquée. January 22, 2022 Un tableau qui promet D'autres duels de haute volée vont avoir lieu, comme par exemple un alléchant Égypte-Sénégal ou encore ce Ghana-Nigéria. Seule équipe du plateau à n'avoir jamais joué une Coupe du monde, le Mali sera comme lors des deux dernières CAN opposé à la Tunisie tandis que le dernier affrontement mettra aux prises la RD Congo au Maroc