Le conseil d’Ibrahimovic à Mbappé pour son avenir Yannick Sagorin Il y a 11 heures commentaires | 5 Zlatan Ibrahimovic sait où Kylian Mbappé devrait jouer à l'avenir pour le bien de sa carrière. Fournis par Sports.fr Zlatan Ibrahimovic sait où Kylian Mbappé devrait jouer à l'avenir pour le bien de sa carrière. Zlatan Ibrahimovic a la langue bien pendue. Bon client pour les interviews, l’attaquant suédois a fait le bonheur de L’Equipe dans un entretien à paraître ce dimanche. Sans éluder bien sûr le sujet brûlant de l’avenir de Kylian Mbappé. « Il n'y a que Kylian qui puisse répondre à cette question. Cela dépend de ce qu'il veut, ce qu'il pense. Moi, j'y serais allé. […] Le PSG veut le garder, évidemment, mais lui, est-ce qu'il veut rester ? », s’interroge le colosse de l’AC Milan. Franc du collier, l’ancien de la maison parisienne, deuxième buteur de l’histoire du club (156 réalisations, derrière les 200 buts d’Edinson Cavani), ajoute quant au cas Mbappé: « Il m’a demandé, oui, et je lui ai dit: "A ta place, j’irais au Real". J’ai eu la chance de jouer dans différentes équipes, différents pays, avec différents champions, et c’est comme ça que j’ai appris et que j’ai grandi. Jouer chez toi toute ta carrière, c’est plus facile, à mon avis. Alors que si tu fais ta valise et que tu vas dans d’autres jardins, c’est une aventure. » Il a connu « l’enfer » au PSG Lecteur vidéo depuis : Dailymotion (Politique de confidentialité) Zlatan Ibrahimovic l’avoue: à son arrivée au PSG, l’intéressé a vécu « un enfer ». « Avant de venir, je savais déjà que ce serait compliqué, pour un problème de motivation, souffle-t-il. Tu dois être motivé pour bien faire ton travail. Moi j’arrivais de Serie A où je jouais contre de grands joueurs, de grands clubs, dans de grands stades. Et avec tout le respect que j’ai pour la France, ce n’est pas la même dimension qu’en Italie. Il a fallu que j’y travaille chaque jour. Le PSG voulait arriver au plus haut niveau, sur le terrain et en dehors, mais il y avait énormément de choses à faire. Je suis fier de me dire que j’étais là au début, et de voir où il est arrivé aujourd’hui. » L’égo a parlé, et c’est ainsi que le Scandinave a trouvé son bonheur en France. « J’ai apporté là-bas les choses auxquelles j’étais habitué à la Juve ou au Milan. Je ne me suis pas adapté au PSG, c’était le contraire. Ils m’ont dit: "Emmène-nous au niveau où nous voulons arriver". Et ils ont été très à l’écoute, Leonardo, Nasser (Al-Khelaïfi, ndlr), ils étaient très disponibles, ils voulaient y arriver. » Et le Rossonero de ne pas exclure un retour un jour à Paris. Mais seulement quand il l’aura décidé… « Je pourrais aussi le devenir tout de suite ! C'est moi qui décide, ce n'est pas eux qui m'appellent: quand je veux y aller, j'y vais », glisse-t-il non sans malice.