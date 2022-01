Adam Ounas n’a pas pu jouer avec l’Algérie à cause d’une anomalie cardiaque LT Il y a 21 heures commentaires Ounas vous manque et tout est dépeuplé. Pourtant retenu avec la sélection algérienne lors de la CAN, Adam Ounas n’a pas disputé une seule minute dans la compétition, ne pouvant aider ses coéquipiers à éviter ce désastre. L’offensif du Napoli a pourtant été aperçu plusieurs fois à l’entraînement. Ce vendredi, Djamel Belmadi a expliqué les raisons de la mise à l’écart de l’ancien Bordelais. « Adam a été positif à la Covid, il a refait le test après, et le résultat était négatif. Avec cela, il a fallu passer des radios pulmonaires et plein d'autres examens. Les médecins ont décelé une anomalie au niveau du cœur », a détaillé le sélectionneur. S’il précise bien que « cela ne veut pas dire qu'il a un problème », le technicien algérien avoue que ces inquiétudes cardiaques ont bloqué son retour à la compétition. « La CAF a décidé qu'il n'était pas en mesure de jouer », explique-t-il. Très prudente sur la santé des joueurs, la confédération continentale avait réservé le même sort à Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, à qui des anomalies cardiaques avaient également été décelées, alors qu’ils avaient contracté la Covid.