Qualification du Mondial-2022 : Belmadi a déjà appelé ses joueurs au téléphone pour relever ce défi majeur

ualification du Mondial-2022 : Belmadi a déjà appelé ses joueurs au téléphone pour relever ce défi majeur 23 janvier 2022 1:21 DIA-23 janvier 2022: Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a déjà appelé les cadres de l’équipe national avec lesquels il a évoqué longuement la qualification au Mondial et la double confrontation avec le Cameroun, a-t-on appris auprès du staff technique de l’équipe nationale. Belmadi a déjà tourné la page de la CAN et a tenu à responsabiliser les cadres de l’équipe quant à l’objectif suprême de se qualifier au Mondial-2022 du Qatar. Belmadi a discuté au téléphone avec Ryadh Mahrez et Rais Wahab M’Bohli, le premier étant le capitaine de l’équipe, alors que le deuxième fait figure du plus ancien élément au sein de la sélection. Belmadi a expliqué aux cadres de l’équipe qu’il tient à cette qualification, faisant observer que le Mondial est différent de la CAN ou de la coupe arabe. Mieux encore, Belmadi a exigé de ses joueurs la qualification, car ce serait in gâchis pour tout le travail entrepris depuis 2018. En effet, à sa venue à la tête de l’équipe nationale en 2018, Belmadi avait affirmé que son objectif c’es le Mondial, alors que la CAN était considérée comme un objectif intermédiaire. A cet effet, Belmadi qui a exercé au Qatar et qui réside dans ce pays où il jouit d’un palmarès éloquent, ne veut sous aucun prétexte rater ce Mondial. Belmadi qui a déclaré lors de la CAN du Cameroun que les joueurs souffraient sur le plan psychologique, doit remobiliser sont groupe dès à présent pour pouvoir affronter l’ogre camerounais qui ne réussit par à l’Algérie. Etant l’homme des records et des défis, Belmadi ambitionne de vaincre le signe indien du Cameroun. Nassim Fateh