Élimines de la CAN et concentrés sur le Mondial L’heure de la revanche a sonné pour les Verts L’Équipe nationale algérienne devra disputer une double confrontation contre le Cameroun au mois de mars prochain, afin de valider son billet pour le Mondial-2022 au Qatar. Le staff technique de l'Équipe nationale algérienne de football, dirigé par Djamel Belmadi, aura un mois et demi pour préparer la prochaine échéance des Verts qui est beaucoup plus importante que la coupe d'Afrique des nations où l'Algérie est déjà éliminée. En effet, la sélection algérienne devra disputer une double confrontation contre le Cameroun au mois de mars prochain, en aller et retour et ce, en match barrage pour la qualification à la Coupe du monde prévue à la fin de l'année en cours au Qatar. C'est le verdict du tirage au sort effectué, samedi dernier à Douala, au Cameroun, en marge de la coupe d'Afrique des nations. Ce résultat du tirage au sort intervient juste après que la sélection algérienne a été éliminée de la CAN, après avoir fait un match nul contre la Sierra Leone avant de perdre, successivement face à la Guinée équatoriale (0-1) et la Côte d'Ivoire (1-3). Bien que les joueurs du sélectionneur Djamel Belmadi aient été éliminés de cette compétition continentale, ils affirment qu'ils n'ont pas à rougir de leur prestation, insistant sur le fait que cela ne les affectera pas pour la suite. Ryad Mahrez et ses compatriotes ont tout fait durant, mais, ils n'ont pu gagner cette équipe ivoirienne aussi bien organisée que volontaire à souhait, et surtout dont les joueurs ont été bien complémentaires sur le terrain. Des Éléphants qui se battaient aussi bien en position d'attaque qu'en position défensive dans la mesure où on voyait des attaquants revenir pour aider leurs coéquipiers, lorsque les Verts étaient en possession de la balle. Un esprit de solidarité et une envie folle de gagner qu'ont perdu Mahrez et ses compatriotes. Mais, Belmadi et ses joueurs sont bien conscients qu'ils doivent une «revanche» aux férus des Verts en se qualifiant en mars prochain à la Coupe du monde à l'issue des deux matchs en «aller» et en «retour» contre la sélection camerounaise, qui est toujours en course, actuellement pour le titre continental dans son propre pays. On s'attend donc à ce que Belmadi puisse programmer un stage d'ici au premier match qui se jouera en terre camerounaise, avant de recevoir cette sélection camerounaise chez nous et probablement au stade Tchaker de Blida d'ici le 29 mars prochain. L'ancien gardien de but de la sélection camerounaise, Joseph-Antoine Bell, assure que «l'Algérie ne sera pas celle qu'on a vue à la CAN, c'est sûr». Pour Bell ce ne sont pas «les revanches qui font gagner les matchs, mais pour gagner des matchs il faut être bien préparé». Aujourd'hui, l'Algérie est à deux matchs contre le Cameroun pour se qualifier à la Coupe du monde. Le sélectionneur des Verts, Belmadi, a bien annoncé lors de sa conférence de presse d'après l'élimination de la CAN: «Il faut d'abord analyser les points forts et les points faibles, puis en tirer les conclusions qui s'imposent et enfin, penser par la suite à ce qu'il faudrait faire...». Voilà qui est bien sage de la part du coach des Verts qui sait très bien ce qui l'attend avec ses joueurs d'ici au mois de mars prochain. Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 24-01-2022