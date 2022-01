Revenant à nos ETERNELS problèmes !.

Cité AADL Sidi-Achour Des eaux usées déversées dans la zone de rétention 22 Jan 2022 Annaba 126 fois Le périmètre de rétention naturelle des eaux de pluies, situé en bordure de la RN 44, à l’entrée Sud du chef-lieu d’Annaba fait l’objet de plus en plus d’atteintes, qui risquent à terme d’être irréversiblement pollué. Le site en question, dont la majorité de sa superficie, a été octroyée à des promoteurs dans le cadre du CALPIREF, est extrêmes pollué, en l’absence de la réaction des services de l’hydraulique et de ceux de l’environnement de la wilaya ainsi que par les associations écologistes, à l’image de l’ANPEP, dont la mission est justement de veiller à la protection de zones humides. Pour s’enquérir de la gravité de la question, il suffit de faire un tour d’une superficie, qui abritait, il n’y a pas si longtemps, une centrale à béton pour constater de visu, les risques qui menacent la santé publique. De plus, les rejets liquides qui s’y déversent, de jour comme de nuit sans aucune épuration, proviennent des habitations d’une partie de la cité AADL de Sidi-Achour, un site pourtant doté de son propre réseau d’eaux usées, former un vaste cloaque, dont les odeurs nauséabondes agressent les narines, à des dizaines de mètres à la ronde « Nous sommes en présence d’un conglomérat de liquide visqueux et vaseux renfermant des vecteurs de maladies infectieuses », a tenu à témoigner un habitant d’une cité résidentielle du quartier Rym. Furieux, notre interlocuteur assure que sans une bavette, personne ne peut demeurer plus de dix minutes dans cet endroit Les habitants de ce quartier, ne savent plus à quel saint se vouer ou à quelle porte frapper devant le danger qui menace leur santé et surtout de leurs enfants, qui jouent sur les lieux. Même des promoteurs installés sur les lieux ont dénoncé la situation d’une pollution à la limite de l’insupportable, qui reine sur les lieux, tout en affirmant avoir saisi à maintes reprises les services concernés, mais sans résultats. La sonnette d’alarme est tirée. B.Salah-Eddine