Cité Seybouse Conduites aériennes d’ammoniac : vers une solution ? 23 Jan 2022 Annaba 117 fois L’une des plus belles plages de la ville et, en l’occurrence, celle de la cité Seybouse se trouve actuellement dans un état lamentable. Les saletés et autres décharges sauvages défigurent le paysage. Mais le plus préoccupant des problèmes, qui se pose à cette localité, est bien celui des conduites aériennes d’ammoniac, qui la longent. Ces conduites bardées en certains endroits de fil de fer barbelé donnent l’impression d’une épée de Damoclès placée sur la tête d’un grand nombre de citoyens. En cas de fuite, c’est dans un périmètre de plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde qu’on aura à pâtir. La tragédie de Bhopal en Inde est toujours dans les esprits. Le maire de la ville M. Youcef Chouchane a tenu une réunion avec M. Bazir Nourredine le directeur de Fertial afin de s’accorder sur les moyens à préconiser pour mettre un terme à cette situation dangereuse, qui défigure totalement les plages de l’ex-Joannonville, que les bônois qualifiaient de « P’tit Paris ». M. Youcef Chouchane a réclamé que l’on démantèle et enfouisse dans les meilleurs délais possibles ces conduites et ainsi récupérer la plage et en faire un pôle touristique de premier choix. Bien sûr cette opération va certainement demander du temps, mais elle est réalisable. Du temps où le complexe industriel Fertial était géré par les espagnols, leur responsable avait pris la décision ferme de les enterrer. Sachant que rien que la vente de l’ammoniac, rapportait 560 millions d’Euros à cette société et cela sans prendre en compte les rentrées des engrais et autres produits chimiques, il lui était tenir parole. La cité Seybouse qui est l’un des plus anciens villages de la ville que bordait l’Oued Seybouse, maintenant détourné sur Sidi Salem. La rivière avait son embouchure à « la pointe » et le poisson pullulait. Tous les quartiers populaires de la ville l’avaient adopté comme plage familiale. Ahmed Chabi