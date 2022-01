Patrimoine L’APC souhaite promouvoir le tourisme à la Vieille ville 23 Jan 2022 Annaba 99 fois L’Assemblée populaire communale de Annaba, avec à sa tête le maire Youcef Chouchane, se penche sur la Vieille ville afin de promouvoir sa dimension culturelle et touristique. Lors d’une récente séance de travail qu’il a effectué avec le Directeur de la Culture de la wilaya, des élus locaux et des représentants du bureau d’études « Urban », le maire a étudié la possibilité de créer des infrastructures touristiques au niveau de la Vieille ville afin de faire de cette zone hautement symbolique un endroit attractif à même de drainer des groupes touristiques. Ce projet prevoit la détermination d’un circuit touristique qui inclut plusieurs points phares de la Vieille ville. Les intervenants ont insisté sur l’importance, avant toute chose, de l’inscription de l’endroit au plan national de la sauvegarde du patrimoine architectural. La réhabilitation de la Vieille ville reste également un dossier épineux du fait de la difficulté de la tâche et de l’état de délabrement dans lequel se trouvent les bâtisses. S’étendant sur une surface de 14 ha, la vieille ville d’Annaba est forte de plus de 550 constructions et sites archéologiques reflétant plusieurs modèles architecturaux et des décorations remontant aux différentes civilisations, qu’a connues l’antique Bouna. Des études réalisées par des universitaires ayant ciblé la mosquée El Bey, les vieux hammams, des Zaouïas et autres bâtisses, comme Dar Zeghouane et Dar Essyouda, sont disponibles et ont été exposées depuis des années. L’intérêt qu’accorde l’APC de Annaba à cette question cruciale donne une lueur d’espoir aux observateurs intéressés par le sort de la Vieille ville. A relever, que des associations actives sur le terrain mènent des campagnes de sensibilisation, mais aussi interviennent pour le nettoiement et la réhabilitation du patrimoine local. L’implication des autorités locales constitue la clé pour un réel essor de la protection du patrimoine architectural annabi. Zarrougui Abdelhak