El Bouni Campagne d’urbanisation à Boukhadra 23 Jan 2022 Annaba 83 fois L’APC d’El Bouni a mené une action de terrain à travers la localité de Boukhadra, dans le cadre des mesures préventives contre la pandémie à la COVID-19 et afin d’assurer le bien-être des citoyens de ce secteur qui connaît un pic de pollution. Coordonnées et supervisées par le maire d’El Bouni M. Naïli Mohamed, qui était accompagné par les responsables et les agents des différents services de cette APC, des opérations de déblayage et de restauration de l’aspect urbain ont été menées au niveau de plusieurs points noirs, qui enlaidissent cette localité populeuse. Pour l’occasion l’APC d’El Bouni a mobilisé les personnels des différentes administrations, à l’image de la direction de l’environnement, le centre d'enfouissement technique et la direction des travaux publics. Cette nouvelle campagne a concerné une bonne partie de la périphérie de la localité de Boukhadra, notamment les zones et secteurs périphériques qui ont été transformés en décharge sauvages. En marge du contexte du COVID-19, ces quartiers et cités sont pour ainsi dire en première ligne des inondations de par la nature du terrain marécageux sur lequel elles ont été bâties. À ce stade force est de constater que le citoyen a un rôle à jouer dans cette catastrophe qui n’en finit pas. Certes il est des zones qui ne disposent pas de bennes à ordure, mais il y a aussi des secteurs, où la pollution est due à l’irresponsabilité des habitants, qui jettent les déchets ménagers par les fenêtres des immeubles, ou sur les trottoirs. On rapporte que des bennes qui aussitôt installées ont été détruites par les troupeaux de vaches et de moutons qui paissent dans les zones urbaines de la commune d’El Bouni de long en large, jour et nuit. Sadouki Soufiane