L'Algérie a réceptionné son premier avion de transport C-130J "Super Hercules" 23-01-2022 17:06 Djamil Mesrer L'Algérie a réceptionné son premier avion de transport C-130J « Super Hercules » (photo Mena-Defense), qui est arrivé d'une usine en Caroline du Sud, a annoncé ce dimanche 23 janvier 2022 l'ambassade des Etats-Unis à Alger dans un communiqué. L'Algérie a signé en 2018 un contrat avec la société américaine Lockheed Martin pour la livraison de quatre avions, avec une option pour quatre autres, selon le même communiqué. Les rumeurs autour de ce contrat avaient été confirmées le 25 mai 2021 par l'avionneur américain lui-même. Lockheed-Martin a bien signé un contrat pour la vente d'un lot de quatre avions de transport tactique C-130J Super Hercules aux forces aériennes algériennes. Celles-ci font ainsi quelques infidélités aux constructeurs russes, ses habituels fournisseurs d'aéronefs. En fait le transport aérien militaire algérien est largement équipé d'appareils américains et européens. Et cela peut surprendre. En effet quand on pense à la force aérienne algérienne on a immédiatement en tête des machines comme les très modernes Sukhoi Su-30MKA Flanker-C ou les antédiluviens Mikoyan-Gurevitch MiG-25 Foxbat. Pourtant la force de projection aéroportée algérienne est très différente. À l'exception de ses Ilyushin Il-76 Candid / Il-78 Midas l'intégralité de ses avions de transport ont été conçus et produits aux États-Unis ou en Europe : Airbus A340-500 et Alenia ATR-42-600 de transport de hautes personnalités, Beechcraft Super King Air 200/350 et Pilatus PC-6B Turbo Porterde transport léger, Beechcraft 1900D Beechliner de soutien d'état-major, ou encore Airbus DS C-295et Lockheed C-130H/H-30 Hercules de transport tactique, forment cette force de projection. C'est donc pour soutenir ces derniers, et non encore pour les remplacer, que l'Algérie a commandé récemment quatre Lockheed-Martin C-130J Super Hercules. Le premier a été imatriculé 7T-WJA, assemblé et livré durant ce mois de janvier 2022. Mécanos et pilotes algériens ont été formés aux États-Unis afin de pouvoir intervenir sur cette machine. L'Algérie devient donc après l'Égypte et la Tunisie le troisième client africain du C-130J Super Hercules.