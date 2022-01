Algérie : l’armée réceptionne son premier avion "Super Hercules" américain - L’appareil livré fait partie d’une commande algérienne faite en 2018 auprès de la compagnie américaine Lockheed Martin portant sur la livraison de quatre avions de ce type. Ekip | 23.01.2022 Algérie : l’armée réceptionne son premier avion "Super Hercules" américain Algeria AA / Alger / Aksil Ouali L’armée algérienne a reçu son premier avion de transport des troupes C-130J « Super Hercules » américain, a annoncé, dimanche, l’ambassade des Etats-Unis en Algérie dans un communiqué posté sur sa page Facebook.. «Félicitations à l’Algérie pour la livraison aujourd’hui de son premier avion de transport C-130J "Super Hercules", qui est arrivé d’une usine en Caroline du Sud », a ainsi écrit l'ambassade américaine sur sa page officielle. Selon la même source, l’appareil livré fait partie d’une commande algérienne faite en 2018 auprès de la compagnie américaine Lockheed Martin portant sur la livraison de quatre avions de ce type. «L’avion de transport, introduit pour la première fois en 1999, est utilisé par plus de 20 pays. L’Algérie a signé en 2018 un contrat avec la compagnie américaine Lockheed Martin pour la livraison de quatre avions, avec une option pour quatre autres », a ajouté la même source, en diffusant une photo d’un de cet avion qui a décollé d’Australie, le 18 janvier dernier, pour apporter de l’aide à la nation insulaire des Tonga après une éruption volcanique ». Pour rappel, le contrat de livraison des C-130J était en négociation depuis plus de six ans. Il a fait même l’objet d’examen au niveau du Congrès américain qui a validé ensuite la vente d’équipements sensibles inclus dans l’appareil. Cette livraison est très attendue par l’armée de l’air algérienne qui renouvelle actuellement sa flotte d’avions cargos. L’Armée algérienne qui dispose déjà de quelques avions de transport des troupes de type « Hercules », devient, avec cette acquisition, le troisième client africain du C-130J super Hercule après l’Egypte et la Tunisie. Selon certains sites spécialisés, à la différence de ces deux pays, les négociations d’achat entreprises par l’Algérie avec l’administration fédérale américaine n’ont pas été simples. Sous l’ère Trump, « les décideurs de Washington avaient un temps refusé la commande initiale de six appareils estimant l’Algérie trop fragile économiquement ». Les pourparlers ont été relancés sous l’administration Biden et un accord a été trouvé autour de quatre avions. Pour l’instant, le montant du contrat n’a pas été révélé. Selon les spécialistes, le C-130J Super Hercules est un appareil de transport turbopropulsé capable de décoller et d’atterrir sur des pistes sommaires. Outre le transport d’hommes ou de matériel, l’avion qualifié de « légendaire » a été décliné en version de patrouille maritime, de ravitailleur en vol ou encore d’avion d’appui des troupes au sol, lourdement armé. Il a été utilisé massivement en Afghanistan et en Irak par les États-Unis.