Le PSG couvre Zidane d'or Jocelyn Jobert Il y a 1 heure Très apprécié par les dirigeants parisiens pour la saison prochaine, Zinedine Zidane pourrait en profiter pour s'offrir un pont d''or. Zidane veut des garanties© Fournis par Mercato 365 Zidane veut des garanties Zinedine Zidane sera forcément très intéressé par le choc au sommet entre le PSG et le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le champion du monde 98 ne ratera sûrement pas une miette du match entre son ancienne équipe et sa probable future formation. L'ancien meneur de jeu est en effet annoncé comme le nouveau coach du club de la capitale à la fin de la campagne actuelle. Si Mauricio Pochettino est toujours sous contrat jusqu'en 2023, les Franciliens auraient fait du Marseillais leur priorité numéro un et les discussions entre les deux parties avanceraient bien. Zidane pas le mieux payé Zinedine Zidane devrait en profiter pour s'offrir le jackpot. Celui qui percevait quelque 12 millions d'euros nets annuels lors de son second passage à la tête du Real Madrid, devrait toucher bien plus à Paris. Pochettino émarge en effet à plus de 11 millions d'euros et le Français ne devrait pas avoir de mal à toucher davantage. Et ce d'autant plus que les meilleurs techniciens du moment touchent plus de 20 millions d'euros. À titre d'exemple, Diego Simeone reçoit en effet autour de 25 millions d'euros nets par an. Jürgen Klopp et Pep Guardiola touchent respectivement 24 et 22 millions d'euros.