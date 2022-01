L’Algérie plombée par ses supporters Arnold Fortin Il y a 17 heures La Fédération algérienne de football a écopé d'une sanction financière suite aux débordements provoqués jeudi dernier par ses supporters durant la CAN. L'Algérie encore plombé par la CAN© Fournis par Football 365 L'Algérie encore plombé par la CAN L'Algérie n'avait pas besoin de ça. En plus de l'énorme déception d'avoir été éliminée dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la sélection emmenée par Djamel Belmadi a vu sa Fédération être punie financièrement suite à des comportements inappropriés de certains de ses supporters. En réponse à un envahissement de terrain provoqué le 20 janvier dernier lors de Côte d'Ivoire-Algérie, la Confédération africaine de football (CAF) lui a infligé une amende de 4 425 euros. Dans son communiqué publié ce lundi, la CAF cite le compte-rendu arbitral de la rencontre indiquant que "le terrain a été envahi par une quarantaine de supporters" et évoquant "le tumulte déclenché par un supporter algérien qui a envahi le terrain". L'Algérie n'est pas la seule à être sanctionnée puisque la Fédération ivoirienne écope elle aussi d'une amende de 8 850 (dont la moitié avec sursis, ce qui équivaut à la sanction infligée à la fédération algérienne). La Tunisie n'y échappe pas La Fédération tunisienne n'échappe pas non-plus à une double amende (à chaque fois de 4 425 euros), d'abord pour une intrusion non-autorisée sur la pelouse, de son sélectionneur Mondher Kbaier, puis pour le "langage vulgaire" employé par le gardien Farouk Ben Mustapha à l'encontre de l'arbitre, lors de Gambie-Tunisie. Quant aux Fennecs algériens, ils espèrent oublier une bonne fois pour toute cette triste CAN 2021 qu'ils abordaient avec le statut de champion en titre. Ils auront une belle occasion de le faire en mars prochain, à l'occasion des barrages pour la Coupe du monde 2022, avec une double-confrontation prévue face au Cameroun.