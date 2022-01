Annaba : services techniques Deux cadres des services techniques suspendus par le Maire 24 Jan 2022 Annaba 34452 fois Deux cadres des services techniques suspendus par le Maire Préconisée depuis quelques jours par le nouveau maire d’Annaba, Youcef Chouchane, l’opération « mains propres » visant certains services communaux, qualifiés de sensibles, a été mise à exécution, apprend-on de source crédible. Déjà pointé du doigt par des dizaines d’opérateurs économiques, principalement des bâtisseurs et des citoyens le service technique de l’APC est ainsi le premier à être ciblé par cette opération. La nouvelle équipe d’élus de l’assemblée populaire communale d’Annaba a estimé que ce service public, dont la mission est de contribuer à rendre la ville plus belle, plus propre, et partant d’améliorer le cadre de vie des habitants, a failli à sa mission. Notre source affirme que le maire d’Annaba, a annoncé, samedi dernier, au directeur de la voierie et à la directrice de l’urbanisme, qu’ils sont suspendus de leurs fonctions pour délivrance de fausses autorisations d’exploitation de malaxeurs à béton à des particuliers. Des autorisations qui en plus de porter une fausse signature avaient été accordées à raison de 6000 DA, au lieu des 15000 DA normalement exigés pour l’obtention de ce document. Informés de cette entorse à la règlementation, le P/APC a ordonné que l’on change immédiatement les serrures des bureaux de ces deux responsables et l’ouverture d’une enquête. Et d’indiquer, qu’outre cette opération « mains propres », le maire a annoncé son intention d’inciter les agents communaux à se former à la polyvalence afin de créer une force capable d’intervenir dans tous les domaines et en toutes circonstances. B. Salah-Eddine