Oran Le téléphérique réceptionné avant l'été L'entreprise suisse, chargée de la réalisation des travaux liés à l'élargissement des trois stations, est sommée d'accélérer les travaux en redoublant d'efforts, tout en procédant au confortement de ses effectifs. «Tous les efforts sont mobilisés pour le livrer avant le début de la 19e édition des Jeux méditerranéens»«Tous les efforts sont mobilisés pour le livrer avant le début de la 19e édition des Jeux méditerranéens» «Le téléphérique d'Oran sera réceptionné avant la tenue des Jeux méditerranéens prévus pour l'été de l'année en cours», apprend-on auprès de la direction des transports de la wilaya d'Oran. Sa livraison est prévue avant la fin du premier semestre 2022. «Tous les efforts sont mobilisés pour le livrer avant le début de la 19e édition des Jeux méditerranéens», a-t-on affirmé. La même source a expliqué qu'«il n' y a pas lieu d'accuser un quelconque retard de plus dans le parachèvement des travaux, étant donné que le ministère de tutelle vient de régler le problème de l'entreprise réalisatrice, une société suisse, en lui versant un montant de 147 millions de dinars restés en suspens depuis 9 mois». Et d'ajouter que «le taux d'avancement des travaux sont de l'ordre de 60%». Le maître d'oeuvre, représenté par la direction des transports d'Oran, a chargé l'entreprise en question de la réalisation des travaux liés à l'élargissement des trois stations implantées à Hai Nasr à Derb, Hai Si Salah dans le quartier des Planteurs, et le terminal du Plateau de Moula Abdelkader situé sur les hauteurs du Murdjadjou. L'entreprise suisse est «sommée» d'accélérer les travaux en redoublant d'efforts, tout en procédant au confortement de ses effectifs. Pour ce faire, la direction des transports d'Oran a jugé utile de mettre en place des commissions spéciales chargées de poursuivre les différents rounds de la réalisation dudit projet, jusqu'à sa touche finale. Ces mêmes commissions établiront des rapports quotidiens axés essentiellement sur la cadence des travaux. En attendant la reprise des travaux, l'entreprise suisse a, jusque -là, réussi à mettre en place les 11 poteaux d'appui requis par le cahier des charges qu'elle a paraphé communément avec le maître d'oeuvre. La direction des transports fait état de la forme «ovale» des cabines de ce moyen de transport par câble qui survolera le ciel d'Oran à partir du centre- ville pour rallier les hauteurs de Murdjadjou via le quartier des Planteurs. Le téléphérique d'Oran sera doté des équipements de haute technologie, à savoir les moyens d'alerte et d'urgences en plus de plusieurs autres innovations. Après un arrêt de neuf années, le téléphérique d'Oran sera remis sur câble. La même source a expliqué que «le projet de la réhabilitation et de réparation du téléphérique d'Oran a été relancé». La réhabilitation du téléphérique d'Oran a été décidée suite à la visite de travail effectuée à Oran par le ministre des Transports. Le chantier est scindé en plusieurs étapes. La première comprend les travaux de génie civil confiés à une entreprise nationale de sous-traitance en charge de la réhabilitation de trois stations par câble aérien. Cette dernière a procédé à leur extension (les 3 stations, ndlr). Il s'agit principalement de la station principale de Hai Nasr à Derb. Elle desservira les hauteurs du Mont Murdjadjou, en survolant le quartier des Planteurs. Pour cela, le projet a nécessité la mise en place de 11 poteaux comme supports aux télécabines, a indiqué Tahar Hakkas. En second lieu, les promoteurs du projet procéderont à la pose des câbles et la mise en place des équipements nécessaires liés à la finalisation du projet. La rénovation du téléphérique d'Oran aura nécessité la mobilisation de 1,45 milliard DA. Les travaux comportent la réhabilitation et la réparation du téléphérique d'Oran. Ce dernier sera intégré au réseau de transport urbain collectif. Tout en offrant une dimension esthétique à la ville et en donnant accès à des sites paysagers, le réseau assurera la desserte en toute sécurité et garantira le confort aux passagers. Il permettra également la réduction de la forte pression routière observée sur l'axe routier reliant le centre-ville à ce site, le Plateau de Moula Abdelkader dans le Mont Murdjadjou. Ce moyen de transport moderne s'étend sur une longueur de 1 900 mètres. Il est composé de 36 télécabines de 8 places chacune permettant de transporter près de 1 200 passagers par heure. L'opération porte sur une rénovation du téléphérique avec l'installation de nouvelles cabines de 8 places au lieu de 6, soit une mise à niveau de haute technologie.