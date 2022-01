Gouvernement: examen de deux projets de décongestion du trafic routier à Alger Publié Le : Mercredi, 26 Janvier 2022 18:47 Lu : 5879 fois Gouvernement: examen de deux projets de décongestion du trafic routier à Alger ALGER- Deux projets de décrets exécutifs portant déclaration d'utilité publique des opérations visant la décongestion du trafic routier de la capitale, ont été examinés mercredi lors d'une réunion du Gouvernement, tenue par visioconférence, sous la présidence du Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, indique un communiqué des services du Premier ministère. Il s'agit d'un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique la réalisation d'une trémie à l'intersection de la route nationale (RN) n 08, la RN n 61 et le chemin de wilaya (CW) n 59 aux Eucalyptus, et d'un autre relatif à la réalisation du dédoublement du CW n 133 sur un linéaire de 6,5 km section située entre le CW n 142 et le CW n 233, y compris deux (02) ouvrages d'art, a-t-on précisé de même source. Ces deux réalisations figurent parmi les "projets urgents" visant la décongestion du trafic routier de la capitale, a souligné le communiqué.