«Harcèlement scolaire : la faute aux adultes» «Forêt : la gueule de bois»

Informations Genre : Magazine - Reportage Année : 2022 Résumé de Envoyé spécial Au sommaire : «Harcèlement scolaire : la faute aux adultes». On a l'habitude de raconter le harcèlement scolaire en l'expliquant par la cruauté des enfants. Mais s'interroge-t-on sur la responsabilité des adultes ? Dans plusieurs affaires récentes, les parents de victimes mettent en cause l'institution donc l'éducation nationale - «Forêt : la gueule de bois». Roi de nos forêts, le chêne est aujourd'hui exporté massivement. En 2021, presque 30% du volume français est parti en dehors de nos frontières - «Russie : le mal des prisons». Il dénonce un système organisé de tortures et de viols dans certaines prisons russes. Lanceur d'alerte, Sergueï Saleviev demande l'asile en France