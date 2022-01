Sports.fr Zidane au PSG, un problème dans le vestiaire ? François Kulawik Il y a 5 heures Zinedine Zidane© Fournis par Sports.fr Zinedine Zidane Le PSG s’apprête à aborder le moment clé de sa saison. Tranquilles leaders de la Ligue 1 avec pas moins de 11 longueurs d’avance sur son dauphin, Mauricio Pochettino et ses hommes ont forcément l’esprit tourné au 15 février, date de leur premier rendez-vous avec le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les dirigeants du club de la capitale sont, eux, également tournés vers la saison prochaine. Lire aussi : Zidane au PSG avec un contrat record ? Les dossiers ne manquent pas pour Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes. Et si la prolongation de Kylian Mbappé constitue la priorité absolue, l’arrivée de Zinedine Zidane occupe tout autant les esprits des vice-champions de France. Récemment, ESPN expliquait d’ailleurs que la présence du champion du monde 98 sur le banc du PSG était considéré comme acquise par les joueurs du club de la capitale. Une perspective qui réjouirait le vestiaire parisien. Hakimi n'avait pas convaincu Zidane au Real Vidéo: Real Madrid - Ancelotti : "Quand Hazard peut s'entraîner normalement, il est bon" (Dailymotion) Lecteur vidéo depuis : Dailymotion (Politique de confidentialité) Sergio Ramos, Angel Di Maria ou Keylor Navas seraient évidemment tout particulièrement enthousiastes à l’idée de retrouver celui qu’ils ont côtoyé au Real. Et Lionel Messi, qui tient le Français en très haute estime, serait également séduit. Il est néanmoins un joueur qui risque de voir une arrivée du technicien tricolore d’un mauvais œil. Achraf Hakimi garde forcément un mauvais souvenir de sa précédente expérience avec le technicien tricolore. Au Real Madrid depuis ses 7 ans, l’international marocain n’a jamais eu sa chance avec Zinedine Zidane au moment de son arrivée chez les professionnels. A tel point qu’il a dû se résoudre à quitter les Merengue pour trouver du temps de jeu. Prêté au Borussia Dortmund durant deux saisons, le latéral droit allait exploser dans la Ruhr. Insuffisant néanmoins pour convaincre le Français. Alors qu’il devait revenir à Madrid, le Real choisissait de le vendre à l’Inter Milan. Et le natif de Marseille n’a rien fait pour le retenir. « Il y a deux choses: la partie économique et la partie sportive », avait confié l’entraîneur français, laissant clairement entendre que le départ du Marocain n’était pas seulement lié aux 45 millions payés par les Nerazzurri. Achraf Hakimi n’avait d’ailleurs pas caché sa déception une fois à Milan. « Tout le monde sait que j'aurais aimé être là et gagner ma place. Les gens parlent mais ne connaissent pas la réalité. J'ai été le premier à demander si je pouvais être là pour gagner le poste parce que je me sentais capable de le faire », avait-il confié, ajoutant « jusqu'à présent, ni Zidane ni Florentino ne m'ont félicité.» Une référence à son début de saison canon en Lombardie. Lire aussi : Zidane au PSG, la première annonce !Zidane au PSG avec Mbappé, le Qatar s’enflamme Zidane au PSG, c’est validé