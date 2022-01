L’Algérie compte acquérir le chasseur russe « Su-34M »

Algérie –A la lumière des bonnes relations bilatérales entre l’Algérie et Moscou, notre pays a exprimé sa volonté d’acquérir l’un des plus puissants chasseurs russes, le « Su-34M », selon l’agence « Spoutnik ». Military Watch a indiqué que l’Algérie avait manifesté son intérêt pour le chasseur russe avant même son entrée en service dans l’armée de l’air russe. A noter que le « Su-34 » est un descendant du « Su-24 », dont l’Algérie possède 36 appareils. L’Avion russe lui-même contribuera au renforcement de l’armée de l’air algérienne, d’autant qu’il s’agit de l’un des avions d’attaque les plus polyvalents. Moscou devrait livrer 100 avions de combat Su-34, selon la même source. Il est à noter que l’Algérie arrive en tête de la liste des pays importateurs de produits classés sous confidentialité , en grande partie en 2021. Il concerne des équipements militaires, des munitions, des avions militaires, et d’autres produits utilisés dans le domaine nucléaire, selon la même source. le site spécialisé « Global Fire Power » a classé l’Algérie parmi les 10 plus grandes forces aériennes de la région au cours de l’année 2021. Le gouvernement Tebboune s’est classé sixième avec 551 avions de combat, suivi de l’Iran à la septième place avec 516 avions de combat divers, selon le même site Internet.