Sensibilisation des usagers contre les accidents «Le tramway en priorité » 25 Jan 2022 Constantine 8744 fois Dans le cadre des initiatives prises par différentes parties pour assurer la prévention contre les accidents de la circulation et sous le slogan "la priorité pour le tramway", l'entreprise" métro d'Alger" a organisé hier lundi une campagne des sensibilisation sur le parcours de la ligne du tramway de Constantine, afin de mettre un terme au terrorisme routier. La chargée de la communication au niveau de l'unité opérationnelle du tramway de Constantine, Karima Tarbi, a indiqué dans une déclaration, que des conseils ont été donnés aux usagers de la route, notamment aux conducteurs des véhicules et aux piétons, avant d'affirmer que cette opération s'est déroulée dans de bonnes conditions, et qu’elle sera reprise au niveau de la station "Ennasr". Il y a lieu de relever que cette campagne a été accompagnée par des éléments de la sûreté de daïra d'Ali Mendjeli, ainsi que par des volontaires de l'association" El Wifak" des auto-écoles. Le secrétaire de l'association, Sid Ali Benmâamar, a déclaré à ce propos que l'association s'efforce de participer à ce genre d'activités en compagnie des services de sécurité, pour être toujours efficace, comme cela a été cas lors de l’ initiative prise en matière de prévention des accidents du tramway.