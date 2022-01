Azzaba Ouverture d’une unité de récupération 25 Jan 2022 Régions 41150 fois Ouverture d’une unité de récupération Le chef de daïra d’Azzaba a annoncé aux propriétaires de magasins et de centres commerciaux ainsi qu’à tous ceux qui sont concernés par le rejet de carton et de plastique au niveau d'Azzaba et ses environs qu'une unité de récupération a été ouverte à proximité du parc communal par l’entreprise publique de wilaya pour les Centres d’Enfouissement Technique (CET), dénommée Clean Ski. A cet effet, les commerçants doivent contacter ledit établissement le plus tôt possible afin de convenir des dates d'enlèvement des cartons et des matières plastiques par les camions appartenant à l’entreprise Clean Ski et leur transfert aux points indiqués. En conséquence, le chef de daïra a sollicité les commerçants de s’engager à jeter cette matière en coordination avec l'établissement et de prendre cette procédure en considération afin de maintenir la propreté du périmètre à travers la circonscription. I M