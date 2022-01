ANNABA 4 présumés meurtriers sous les verrous 0 Publié par A. Bouacha le 30.01.2022 , 11h00 29 lectures

ANNABA 4 présumés meurtriers sous les verrous Publié par A. Bouacha le 30.01.2022 , 11h00 9829 lectures L’affaire du meurtre avec préméditation du jeune homme répondant aux initiales Ch.M. âgé de 29 ans, qui habitait le quartier des 600 Logements de la cité El Barka Ezzarga, commune d’El Bouni, a été élucidé, et 4 individus âgés de 23 à 29 ans ont été arrêtés à Annaba. Le meurtre remonte au 17 janvier dernier, lorsque des éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale d’El Barka Ezzarga ont reçu un appel téléphonique indiquant qu'une violente bagarre avait eu lieu dans le quartier El Berka Ezzarga. Les gendarmes se sont déplacés sur les lieux, entamant leurs investigations qui ont conduit à l'arrestation d'un des suspects qui s'était réfugié dans une ferme proche du théâtre du crime, pour se cacher et se tenir à l'abri des regards. L’enquête a été intensifiée pour déterminer l'identité du reste des suspects. Ainsi, un plan a été élaboré par les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Annaba, appuyées par les unités de sécurité et d'intervention, qui ont pu arrêter le reste du groupe. Après avoir été présentés par devant les autorités judiciaires, les quatre mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés au niveau de l’établissement pénitentiaire de Bouzaroura. A. Bouacha