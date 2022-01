Sommet UE-UA : les thèmes qui seront débattues à Bruxelles les 17 et 18 février Le 6ème sommet Union européenne – Union africaine, qui aura lieu à Bruxelles les 17 et 18 février prochain, sera une occasion aux dirigeants des institutions des deux continents de redéfinir certaines grandes lignes lesquelles les deux parties ne s’accordent pas. En effet, les thématiques qui seront débattues durant les deux jours du sommet tournent autour des des thèmes de financement de la croissance, notamment celui des objectifs du développement durable (ODD) 2030-2063 de l’Union africaine, les systèmes de santé et production de vaccins, agriculture et développement durable. D’autres thème sont également inscrit dans l’agenda de ce 6ème sommet, à savoir le changement climatique et transition énergétique. Les sujets épineux, sur lesquels les deux parties ne se sont mis d’accord et qui ont été la raison de son report en septembre 2021 sont la question migratoire, accentuée d’ailleurs par la pandémie du Covid-19 sur fonds de pression de pressions économies des pays pays africain. En outre, le thème sécuritaire va certainement créer des tensions vives entre les deux institutions, surtout qu’actuellement des tensions se sont créées entre les pays du Sahel et certains pays européens, dont la France, sur la question de présence des forces russe Wagner au Mali. Enfin, les partenariats commerciaux entre l’union européenne et les pays africain auront une grande place dans les débats. Surtout une grande partie des pays compte redéfinir leurs accords d’association avec l’Union européenne et ce sommet sera une occasion pour l’Afrique d’afficher ses objectifs et ambitions.