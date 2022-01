Solidarité L’Algérie envoie des vivres et des vaccins au Mali 25 Jan 2022 Actualité 9333 fois L’Algérie a envoyé hier une aide humanitaire constituée de 108 tonnes de nourriture et 400.000 doses de vaccin anti-Covid-19, par étapes, vers le Mali et ce, dans le cadre de la solidarité de l’Algérie avec les pays voisins, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). L’opération d’expédition et de transport de cette aide humanitaire s’est faite à la base aérienne de Boufarik (1ère Région militaire) à bord d’avions cargo militaires de l’armée de l’air algérienne en direction de l’aéroport de Bamako au Mali. Il s’agit de la première phase de cette aide humanitaire, don du Croissant rouge algérien au Croissant rouge malien, qui a vu l’envoi de 23 tonnes de nourriture et 300.000 doses de vaccin anti-Covid-19. Cet élan de solidarité vise à «renforcer les liens d‘amitié et de coopération entre les deux peuples frère algérien et malien», précise le communiqué du MDN. Une deuxième cargaison d’aides humanitaires sera envoyée, aujourd’hui par l’Algérie au Mali, pays frère, a indiqué hier à l’APS, la présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Saida Benhabiles. Il s’agit de l’envoi de 100.000 doses du vaccin anti-Covid 19 et d’une quantité de denrées alimentaires, a précisé Mme Benhabiles. Ces aides s’inscrivent dans le cadre des «opérations humanitaires et de la consécration des traditions et des valeurs intrinsèques du peuple algérien envers ses frères dans les pays voisins», a expliqué la même responsable, soulignant que la quantité totale de ces aides s’élevait à 400.000 doses du vaccin anti-Covid19 et à plus de 100 tonnes de denrées alimentaires qui seront acheminées en quatre étapes vers l’aéroport de Bamako, à bord d’avions de transport militaires (avions-cargos) de l’Armée nationale populaire (ANP). La présidente du CRA a affirmé que le premier lot de ces aides humanitaires constitué de 300.000 doses de vaccin et de 23 tonnes de denrées alimentaires, avait été envoyé ce lundi, tandis que le deuxième lot (100.000 doses de vaccin et 27 tonnes de denrées alimentaires) sera acheminé mardi . L’envoi du troisième lot (29 tonnes de denrées alimentaires) est prévu mercredi, suivi du quatrième lot (même quantité de denrées alimentaires) qui arrivera jeudi à destination, a-t-elle indiqué. Ce don et geste de solidarité vise à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux peuples frères algérien et malien.