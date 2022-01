La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis adresse un message aux Algériens janvier 26, 2022 - 3:20Rédaction Aubin ambassadrice Elizabeth Aubin. D. R. Par Houari A. – La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis à Alger et son mari ont adressé un sympathique message aux Algériens avant leur venue en Algérie. Elizabeth Aubin a affirmé qu’elle était «honorée d’être la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis auprès de la République algérienne». «Nous allons, mon époux et moi-même, nous rendre bientôt à Washington en vue de nous envoler pour la bien-aimée Alger. Nous sommes très heureux de retourner dans cette ville et cela a une grande signification pour nous. Nous n’avons pas oublié l’hospitalité, la chaleur et la gentillesse algériennes. Nous avons passé trois merveilleuses années en Algérie, entre 2011et 2014, quand j’occupais la deuxième plus haute fonction au sein de l’ambassade des Etats-Unis», a-t-elle déclaré dans un enregistrement vidéo. «Connaître le peuple algérien et découvrir votre beau pays faisaient partie de cette merveilleuse expérience», a ajouté la nouvelle ambassadrice, en soulignant que son but «consiste à rehausser davantage les solides liens bilatéraux entre nos deux pays et nos deux peuples, que ce soit à travers l’aide que nous apporterons à la diversification de l’économie algérienne en encourageant les investisseurs américains à s’implanter en Algérie ou en offrant des opportunités de formation en langue anglaise pour les jeunes Algériens». «J’espère avoir l’occasion de visiter chaque wilaya», a-t-elle insisté. Prenant la parole à son tour, l’époux de la diplomate s’est joint à cette dernière pour souligner son «bonheur» et sa «joie» de retourner en Algérie. «Je formule le vœu de pouvoir rencontrer davantage d’Algériens, de découvrir de nouvelles spécialités culinaires locales, la musique algérienne et, plus que tout, de prendre ma boisson gazeuse préférée Hamoud Boualem», a-t-il conclu, en accompagnant son message d’une photo de lui buvant au goulot et goulûment une limonade de la marque historique algérienne. Une mission difficile attend la nouvelle représentante américaine dans notre pays, dans un contexte agité marqué par les menaces de confrontation avec la Russie, allié stratégique de l’Algérie. Une mission rendue encore plus complexe avec la position ambiguë de Washington vis-à-vis du dossier sahraoui, le président vaincu Donald Trump ayant violé la légalité internationale en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental et son successeur continuant de tenir un discours ambivalent et confus sur cette question. Idem pour la question palestinienne dans laquelle les Etats-Unis maintiennent leur ambassade à El-Qods occupée, foulant aux pieds, là aussi, les résolutions onusiennes. C’est sans doute pour aplanir tous ces différends que Joe Biden et Antony Blinken ont jeté leur dévolu sur cette diplomate qui dispose d’un carnet d’adresses rempli à Alger. H. A.