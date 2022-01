CONSEIL DES MINISTRES Tebboune ordonne de doubler la production céréalière Publié par Mohamed Kebci le 31.01.2022 , 11h00 51215 lectures Devant la baisse de la production céréalière cette année, le président de la République a ordonné de «doubler» cette production en «réorientant les efforts dans le secteur agricole, notamment dans le Sud. Ceci, en repensant les ressources humaines et en changeant les mentalités dans le secteur, afin d'atteindre la sécurité alimentaire. M. Kebci - Alger (Le Soir) - Plus de 900 projets d’investissement ont été débloqués et ont démarré. C’est ce que le médiateur de la République a annoncé, lors du Conseil des ministres, hier dimanche. Il a affirmé que des obstacles ont été levés pour 915 projets, augmentant ainsi leur nombre de 38 projets. Des projets qui ont permis, selon lui, la création de pas moins de 52 187 postes d’emploi à travers 46 wilayas du pays. Suite à quoi, le président de la République a demandé la clarification de la nature des projets dans tous les secteurs, la préparation des rapports avec précision et en détail et de séparer les petits et les grands projets. Tout pour assurer la sécurité alimentaire du pays En ce qui concerne le secteur agricole, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la production agricole constituait un «enjeu majeur» pour le pays, voire une question de «dignité nationale», selon un communiqué de la présidence de la République. Surtout que, selon le même communiqué de la présidence de la République sanctionnant cette réunion du Conseil des ministres, l'Algérie dispose de «toutes les capacités pour relever le défi». Ceci non sans relever une «baisse» des chiffres présentés concernant la production céréalière. D’où son ordre de «doubler» cette production céréalière en «réorientant les efforts dans le secteur agricole, notamment dans le Sud, en repensant les ressources humaines et en changeant les mentalités dans le secteur, afin d'atteindre la sécurité alimentaire». Et pas que cela, puisque le chef de l’État a donné des instructions dans le sens d’une «utilisation optimale des espaces agricoles pour augmenter la productivité et encourager les professionnels à travailler de manière moderne et à appliquer les techniques modernes utilisées dans les pays développés». Toujours au chapitre agricole, le Président Tebboune a mis le doigt sur la nécessité «d'améliorer» la production des viandes rouges, en fonction du montant de l'aide fournie par l'État. Il s’agit également de «récompenser» les succès dans le secteur agricole. Aussi n’a-t-il pas souligné la nécessité de renforcer la surveillance aérienne et de fournir des drones, afin d'évaluer avec précision les «capacités» agricoles et d'encourager la recherche scientifique dans le domaine de l'agriculture. Le président de la République a, par ailleurs, ordonné le développement de la production de l'arganier dans les régions du sud-ouest et des hautes plaines du sud du pays. Ceci à travers la création d'un Centre national pour le développement de sa culture et le lancement immédiat d'une nouvelle usine de production laitière dans la capitale, avec une capacité de production d'au moins un million de litres par jour. Abordant le secteur de l'environnement, dans son aspect lié au cadre de vie au niveau des villes urbaines et nouvelles, le chef de l’État a ordonné une implication citoyenne dans l'intérêt du secteur de l'environnement, en coopération avec la société civile, en tant qu'allié du secteur. Il a également demandé l’intensification des campagnes de sensibilisation en boostant l'esprit de compétition dans le domaine environnemental, au niveau scolaire et dans le quartier, le tout pour une bonne qualité de vie. Il s’agira également de valoriser les initiatives enregistrées dans certains villages et quartiers, notamment en Kabylie, dans le but de prendre soin de la culture environnementale, d’encourager les investissements dans le secteur de l'environnement, notamment dans le transfert et l'exploitation des déchets domestiques qui représentent une vraie richesse. À ce titre, il a donné des instructions au Premier ministre et ministre des Finances, pour faciliter l'accès aux prêts pour le financement de projets d’entreprises qui activent dans la gestion des déchets. M. K.