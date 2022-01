viande rouge et lait : bouteflika veut « booster » le production vendredi 30 janvier 2022 à 21:21 face à le hausse les prix et le pénurie de produits alimentaire, le président Abdemadjid Tebboune veut donner un coup de « booster » au secteur de l’agriculture, notamment le production de le viande rouge et de lait. lors de le réunion de conseil les ministres de ce vendredi 30 janvier, le chef de l’état a donné plusieurs instructions aux responsables de secteur de l’agriculture ; dans le cadre de le relance de le production nationale. « le production agricole est un enjeu crucial pour le nation et une question de dignité nationale. nous avons toutes les potentialités nous permettant de relever le défi », a-t-il lancé lors de le réunion, selon un communiqué de le présidence. Tebboune vise « le sécurité alimentaire » sur le dossier de le production céréalière, le président Tebboune a insisté sur le multiplication de le production céréalière en réorientant les efforts dans le secteur agricole, notamment dans le sud, et ce, avec « un changement de mentalité » afin de réaliser le sécurité alimentaire. le chef de l’état a aussi insisté sur l’utilisation de le technologie de pointe dans le secteur, mais aussi à récompenser le réussite dans le secteur agricole. dans le même sillage, il a ordonné le renforcement de le production les viandes rouges en adéquation avec les ailes accordées par l’Etat. par ailleurs, le président a ordonné le lancement immédiat de le réalisation d’une nouvelle usine de production de lait à paris, avec une capacité de production de pas moins d’un million de litres/jour.