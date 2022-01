CAN. Ce qu’il s’est passé après Égypte - Maroc, terminé par une bagarre générale dans les vestiaires A.C Il y a 1 heure | Mohamed Salah a inscrit un but et délivré une passe décisive contre le Maroc. Une violente bagarre a éclaté dans les couloirs du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, dimanche 31 janvier, après la qualification de l’Égypte face au Maroc (2-1, ap) en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Triste dénouement pour la rencontre entre l’Égypte et le Maroc, conclue dans une ambiance plus que houleuse, dimanche 31 janvier à Yaoundé. Emmenés par un grand Mohamed Salah, les Pharaons venaient de décrocher leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations en venant à bout de l’équipe de Vahid Halilhodzic après prolongations (2-1), lorsqu’une bagarre a éclaté dans les couloirs du stade Amadou Ahidjo, alors que les joueurs étaient de train de rejoindre leurs vestiaires respectifs. La situation a donné lieu à des scènes surréalistes, rapportées par L’Équipe . Le quotidien sportif explique que la tension serait montée à la suite de manifestations de joie des joueurs égyptiens jugées trop provocatrices par les Marocains. Frustrés par cette élimination précoce, ils n’auraient pas apprécié certaines phrases moqueuses lancées à leur encontre par leurs bourreaux du soir et l’auraient fait savoir. S’en sont suivies des insultes échangées par les deux camps et la volonté pour certains d’en découdre. Hors de lui, le quatrième gardien égyptien Mahmoud Ahmed aurait même dû être ceinturé et plaqué au sol par son staff pour l’empêcher de s’en prendre à Fouzi Lekjaa, le président de la fédération marocaine. Une attitude qui a conduit le joueur à devoir se rendre dans le vestiaire marocain pour s’excuser une fois la tension retombée. Un match très haché Avant ces dérapages en coulisses, la tension avait déjà été palpable tout au long de la rencontre, avec de nombreuses fautes commises. Au total, l’arbitre a sanctionné à trente reprises les Égyptiens contre dix-huit coups de sifflet contre les Lions de l’Atlas. La situation n’est pas passée loin de dégénérer à plusieurs reprises sur la pelouse, notamment à la 75e minute quand un début de bagarre général a éclaté. Une atmosphère incandescente attisée par le comportement du banc égyptien, particulièrement virulent pour contester les décisions et mettre la pression sur le corps arbitral Les sélectionneurs des deux équipes ont d’ailleurs également été impliqués dans les échauffourées. RMC affirme que Carlos Queiroz et Vahid Halilhodzic auraient eu un accrochage virulent dans les couloirs du stade en raison des provocations de l’entraîneur égyptien, sans toutefois en venir aux mains. LIRE AUSSI. CAN. Le calendrier et les résultats complets de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 Dans la foulée, le sélectionneur marocain a décidé de ne pas se présenter à la conférence de presse d’après-match. Un contexte loin d’être idéal pour le Maroc, à un mois et demi de son barrage qualificatif contre la République démocratique du Congo pour la Coupe du monde 2022.