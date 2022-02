Demain nous appartient par El-Houari Dilmi Le bilan d'étape bihebdomadaire présenté en Conseil des ministres par le médiateur de la République, Brahim Merad, fait toucher du doigt l'immense gâchis de temps et d'argent que l'ancien régime a légué au pays. En quelques semaines seulement, de nombreux projets bloqués ont vu le jour sur une simple autorisation provisoire d'exploitation, ce qui a permis de créer des centaines de postes d'emploi. Près de mille projets d'investissement bloqués ont pu voir le jour, ce qui a permis la création de plus de 52.000 nouveaux postes d'emploi au niveau de 46 wilayas. Une performance loin d'être négligeable quand on connaît la situation de sous-emploi dont pâtissent les jeunes diplômés dans notre pays. Ce nouveau mode de gestion des affaires du pays, inspiré directement de la volonté du chef de l'Etat de forcer la porte des blocages de toutes sortes qui tirent le pays vers le bas, donne des résultats probants sur le terrain de la réalité. Par la faute de bureaucrates tatillons et de cols blancs corrompus, de grands projets à forte valeur ajoutée sont restés au stade d'éternels chantiers à cause d'une simple procédure administrative. L'exemple de ce projet d'investissement gigantesque de la wilaya d'Oran que les autorités voulaient carrément démolir parce que situé sur un terrain agricole est édifiant. «Où étaient ces mêmes autorités quand l'investisseur a mis plusieurs années à édifier son projet ?», s'est interrogé, avec beaucoup d'à-propos, le président Tebboune. La nécessité impérieuse de prendre des mesures d'urgence pour relancer l'économie en cette année flambant neuve, à travers la dynamisation de l'investissement en tant que principal moteur de l'économie nationale, passe d'abord par l'assainissement de l'administration des «tourneurs en rond» et autres ronds-de-cuir procrastinateurs, spécialisés dans la pose d'obstacles infranchissables sur le chemin de tous ceux qui veulent aider à édifier une véritable économie nationale. L'argent n'aime pas le bruit comme tout investisseur sensé n'aime pas risquer son argent là où il ne faut pas.