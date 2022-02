Cadre de vie à recadrer par Abdelkrim Zerzouri Comment améliorer le cadre de vie dans les cités urbaines et les nouvelles villes ? Le recadrage du cadre de vie est un objectif qui a été au menu du dernier Conseil des ministres et le président Tebboune a ordonné, dans ce sens, d'impliquer le citoyen dans l'intérêt accordé au secteur de l'environnement en collaboration avec la société civile en tant qu'alliée du secteur. Impliquer le citoyen c'est faire appel à son civisme, un axe majeur sans lequel tous les efforts visant l'amélioration du cadre de vie seraient vains. Partie intégrante de leur environnement, les citoyens devraient commencer par se soucier de leur cadre de vie collectif, au même titre que l'intérieur de leurs domiciles, pour espérer réaliser l'objectif en question. Cela commence donc par viser le changement des mentalités des Algériens, qui accordent une très grande importance à la propreté et l'aménagement de l'intérieur des maisons, sans être très regardants quand il s'agit de leur environnement immédiat. Une fois la porte du domicile fermée, plus rien ne semble les déranger outre mesure, ou s'ils sont trop dérangés par un quelconque aspect environnemental, ils rejettent toute la responsabilité sur les services de la municipalité. Comme si leur responsabilité dans l'amélioration du cadre de vie se limite à la surface habitable ! Mais, cela ne veut pas dire que les pouvoirs publics sont exemptés de toute culpabilité. Le partage des responsabilités s'imbrique sur ce plan. Car, les autorités publiques ont les moyens de faire changer ou de pousser au changement les comportements, en usant des sanctions et des encouragements des actions qui portent atteinte ou qui améliorent le cadre de vie environnemental. Dans ce contexte, le président de la République préconise l'intensification des campagnes de sensibilisation et le renforcement de l'esprit de compétitivité dans le domaine environnemental, au niveau des écoles et entre quartiers, en vue de parvenir à une bonne qualité de vie. A l'exemple des concours de la meilleure cité ou la meilleure école, avec l'attribution de prix conséquents, liés au domaine de l'environnement, comme par exemple des stages de formation qui débouchent sur des activités génératrices de revenus. Pour alimenter le volontariat bénévole, il est nécessaire de récompenser l'effort par une possible intégration professionnelle dans le secteur. C'est la valorisation des initiatives enregistrées dans certains villages et quartiers en vue de promouvoir la culture environnementale que n'a pas manqué de souligner le président de la République. C'est également l'encouragement de l'investissement environnemental, notamment dans le domaine de la transformation et de l'exploitation des déchets ménagers qui constituent une véritable richesse, et qui incombe aux pouvoirs publics. Dans ce sillage, le président de la République a donné ses instructions au Premier ministre, ministre des Finances, en vue d'œuvrer à la facilitation de l'accès aux crédits de financement des projets des entreprises activant dans le traitement des déchets ménagers. En somme, pour être efficace et atteindre son objectif dans ce domaine, la société civile devra bénéficier du soutien et de la participation des populations et des pouvoirs publics.